¿"Justa medianía” o lujos? Sergio Gutiérrez Luna se niega a aclarar su estilo de vida

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, fue cuestionado sobre si su estilo de vida se alinea con la austeridad que promueve su partido, esto, después de que fue expuesto de llevar una vida de lujos y un guardarropa de marcas de prestigio, junto a su esposa, la también diputada Diana Karina Barrera, también conocida como “Dato Protegido”.

Sobre su asistencia a una fiesta VIP de la Fórmula 1, con boletos con valor de 8 mil 500 dólares, el diputado negó cualquier irregularidad: “Fue una cortesía sin valor comercial. El conflicto de interés se da cuando alguien acepta algo a cambio de un favor. Aquí no fue así”. Agregó que no conoce el costo exacto de la entrada y que su asistencia no implicó ninguna contraprestación.

Así intentó defenderse Sergio Gutiérrez Luna tras ser expuesto por vida de lujos

En un encuentro con la prensa, Gutiérrez Luna fue interrogado directamente sobre los lujos que él y su esposa han exhibido en redes sociales. En lugar de ofrecer una respuesta contundente, el presidente de la Cámara de Diputados se refugió en tratar explicar la distinción entre su vida pública y su vida privada.

Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, asegura que los lujos que presume junto a su esposa fueron adquiridos en su etapa en la iniciativa privada.



Acusa una “campaña de mentiras” y distorsión malintencionada.



Pero evita responder si su estilo de vida es… pic.twitter.com/TiHDwVh9Mx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 19, 2025

“Hay que distinguir lo público de lo privado”, señaló, argumentando que ha trabajado durante 25 años, con periodos fuera del servicio público. Con esta declaración, insinuó que los bienes y el estilo de vida de su familia fueron adquiridos durante su etapa en la iniciativa privada, sugiriendo que estos no deberían ser analizados bajo el mismo escrutinio que su función actual.

Sergio Gutiérrez Luna se niega a aclarar su estilo de vida

El momento clave fue cuando se le pidió una respuesta simple: ¿su vida se ajusta a la “justa medianía”? El diputado de Morena evitó un sí o un no rotundo, argumentando que una respuesta de ese tipo no permitiría “dar las razones de lo que estoy señalando”. Esta evasiva deja sin resolver la duda sobre la congruencia entre el discurso de austeridad de su partido y la realidad de su vida personal.

“Hay que evaluar a qué se refiere, si fue un momento en que no era servidor público. Es que no tengo que contestar así, entonces no estaría dando las razones de lo que estoy señalando”, dijo.