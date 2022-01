Cuitláhuac García niega existencia de comisión por caso Del Río Virgen

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, se burló de la comisión creada en el Senado para investigar presuntos abusos de autoridades por el caso de José Manuel Del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En conferencia de prensa, el gobernador de Veracruz dijo que no le teme a que un grupo de senadores investigue en el estado presuntos casos de abuso de poder.

No tengo problema con lo que haga un grupo de senadores, espero que hayan revisado su ley orgánica y el reglamento del Senado, donde dice que para que haya una comisión, no existe.

Senadores engañan a opinión pública: Cuitláhuac García

El gobernador de Veracruz exhibió a los senadores que integran la comisión especial para indagar el caso de José Manuel Del Río Virgen , al asegurar que solo engañan a la opinión pública, pues de acuerdo con la ley orgánica del Senado y en el sitio web, la comisión no existe.

“Han estado engañando a la opinión pública, no existe una comisión legalmente establecida que esté investigando a Veracruz. Que haya un grupo no quiere decir que haya comisión, ya los engañaron”, declaró Cuitláhuac García.

“¿Ven alguna que diga comisión que esté analizando? Concluido. Qué me va a preocupar algo que no existe. Estoy tranquilo, para que vean qué tan político ha sido manejado este asunto… Tampoco le voy a decir a los senadores qué hacer. El que nada debe, nada teme. La verdad nos hará libres”, argumentó Cuitláhuac García.

Horas más tarde, Dante Delgado, quien dirige la comisión especial para el caso de José Manuel Del Río Virgen, dio a conocer que tienen evidencia en varios casos de perseguidos políticos y de violaciones a derechos humanos en Veracruz.

“El caso de Del Río Virgen no es hecho aislado, hay múltiples violaciones que deben de tener causa legal y político”, dijo en conferencia de prensa.

Argumentó que no hay una sola prueba de vinculación en contra de José Manuel Del Río Virgen, incluso aseguró que el juez de control reconoció que no hay pruebas que vinculen al secretario técnico como autor intelectual del homicidio de René Tovar Tovar , ex candidato de Movimiento Ciudadano en Cazones, Veracruz.

Veracruz no puede seguir siendo referente de abuso de autoridad, de violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho. Este es el mensaje de la Comisión Especial en el Senado: https://t.co/bEg5Wa8bRP — Dante Delgado (@DanteDelgado) January 4, 2022

Voy a resistir, soy inocente: José Manuel Del Río Virgen

El senador Eduardo Ramírez Aguilar reveló que el lunes conversó con el secretario técnico en donde le confesó sentirse “secuestrado” en una celda con 27 personas en donde presuntamente le dan de comer una vez al día.

“Voy a resistir, soy plenamente inocente, Eduardo, no tengo nada de qué arrepentirme. Al principio pensé que era un secuestro, luego me di cuenta que me llevaban a un reclusorio. Yo estoy en calma, solamente les pido que no me dejen solo, es un acto injusto, apelo a la generosidad de los impartidores de justicia a partir de las pruebas que presente mi defensa”, expresó el senador.