Denisse de Kalafe y la historia tras Señora, señora

Hay canciones que, inconscientemente, se vuelven los grandes clásicos de algunas fechas, como es el caso de ‘Señora, señora’, de Denisse de Kalafe, y el Día de las Madres.

Durante esta celebración, es común escuchar el tema en todos lados, desde la radio hasta restaurantes y centros comerciales, pero detrás de esta obra hay una historia un tanto trágica.

De Kalafe, mexicana nacida en Brasil, es hoy por hoy una de las mujeres multimillonarias más exitosas de Latinoamérica, de acuerdo con un ranking de la revista Forbes, pero antes de que el éxito la acompañara, atravesó por graves problemas económicos.

De acuerdo con una entrevista para Ventaneando, la cantautora reveló que hace más de 40 años vendió el 50 por ciento de la letra de su gran éxito, recibiendo únicamente 2 mil pesos, por lo que únicamente recibe la mitad de las ganancias que ‘Señora, señora’ genera cada año.

La hoy millonaria reveló que tomó esa difícil decisión porque los dos mil pesos eran lo justo para pagar la renta, por lo que en un arranque de desesperación se desprendió de la mitad de esta obra, inspirada en su madre.

Además, la intérprete de origen brasileño confesó que comparte la propiedad de los derechos con Editora Fam, y que actualmente ya está en negociaciones para recuperar la totalidad de la obra, pues quiere hacer de ella una canción de beneficio social.

De Kalafe se hartó de Señora, señora

La cantante y compositora confesó que en repetidas ocasiones se ha hartado del éxito que en particular le trajo esa canción, y que, con la intención de no ser una cantante de un sólo hit, ha pensado en cederla a alguien más, pero todo quedó en una simple idea.

“Claro que me ha hartado. Una vez dije: ‘voy a dar esa canción para que la graben Los Tigres del Norte, Paquita la del Barrio o no sé'. En seguida digo que no, ese es un privilegio que la vida me dio y es una canción de la que yo tengo que estar muy pero muy agradecida. Sobre todo con los ocho millones de copias que ha vendido”, concluó la estrella la creadora de ‘Señora, señora’.

Denise de Kalafe Señora, Señora

La letra de “Señora, señora” que te eriza la piel





“A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio”, con esas fuertes palabras inicia la cancción de Denisse de Kalafe, la cual provoca un nudo en la garganta de todos los hijos este 10 de mayo. Aquí te dejamos la letra:

A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio

A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio

A ti que peleaste con uñas y tientes

Valiente en tu casa y en cualquier lugar

A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubínA ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias

A ti mis respetos señora, señora, señora



A ti mi guerrera invencible

A ti luchadora incansable

A ti mi amiga constante, de todas las horasTu nombre es un nombre común, como las margaritas

Siempre mi poca presencia, constante en mi mente

Y para no hacer tanto alarde esa mujer de quien

Esta mujer de quien hablo

Es linda mi amiga, gaviota, su nombre es

Mi madre

