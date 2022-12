15 diciembre entra en nueva etapa desafuero de Alejandro Moreno

En los próximos días retomarán en la Cámara de Diputados el proceso de desafuero en contra del diputado y presente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusado por la Fiscalía de Campeche de presunto enriquecimiento ilícito.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro, rechazó que se trate de una venganza por la negativa de los priistas a avalar la reforma electoral y aclaro que son tiempos que están establecidos en la Sección Instructora, órgano encargado de decidir si hay o no elementos en contra de “Alito” Moreno.

“Es en realidad un proceso con características jurisdiccionales que tiene tiempos; y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre las integrantes y los integrantes de la Sección Instructora deberán solicitar pasar a la siguiente etapa. Una vez que ya conocieron el expediente, viene la etapa de alegatos en la que tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa del diputado Moreno tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios”, puntualizó Mier.

El plazo del 15 de diciembre es cuando también concluye el actual periodo de sesiones en la Cámara de Diputados.

El PRI minimiza proceso de desafuero contra su líder Alejandro Moreno

Tras rechazar que exista presión en contra de legisladores priistas para apoyar la reforma electoral del gobierno, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, dijo que ponerle fecha al desafuero de Alejandro Moreno es parte de las etapas del proceso de la Sección Instructora.

No obstante, Moreira Valdez informó que los integrantes de la Sección Instructora, de la que forma parte, no han sido convocados a reunión.

Incluso, refrendo una vez más que el PRI votara en contra del dictamen de reforma electoral, propuesta por el presidente López Obrador, que se prevé discutir en la sesión del próximo martes.

“Lo que pasa es que eso dice el calendario, que se va a resolver. – Nos explica ¿qué dice el calendario? - Pues que tiene que irse resolviendo por partes cualquier procedimiento, pero no hay ningún amago…- No. No. No vemos ningún amago Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos en el no, y es con razones, no es solamente el tema de decir que no”, enfatizó el líder cameral del PRI en la Cámara de Diputados.