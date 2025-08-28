La familia Reyes Escobar lucha contra el deterioro físico y emocional mientras busca a Jesús Armando, desaparecido hace seis años. Catalina Reyes, madre buscadora, está hospitalizada en estado grave, y su esposo también ha enfrentado problemas de salud. Asociaciones denuncian la omisión gubernamental que afecta a familias de desaparecidos. Ahora, convocan a marcha el 31 de agosto en CDMX para exigir justicia y apoyo a las familias afectadas.

Familia Reyes Escobar en la batalla por encontrar a Jesús Armando

La familia Reyes Escobar se enfrenta a una situación desesperada en su búsqueda por encontrar a Jesús Armando, desaparecido hace seis años. Doña Catalina, de 64 años, se ha convertido en madre buscadora y se encuentra hospitalizada en grave estado en el Hospital General La Perla, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Su familia sufre no solo la ausencia de Jesús Armando, sino también graves afectaciones a su salud física y emocional.

Aurea Reyes, hija de Catalina, describe el impacto crudo que ha tenido la desaparición en la familia: “Todos sufrimos la desaparición. Nosotras como hermanas, pero ahorita se ha notado más la gravedad de la enfermedad en mi madre y en mi padre. Mi madre ya es el segundo infarto que le da”. Además, una de sus hermanas resultó lesionada durante las jornadas de búsqueda.

El dolor se vive día a día, con momentos de coraje ante la falta de apoyo de las autoridades, comenta Aurea: “Es un calvario que se vive día con día. Mi madre se enoja, hace muchos corajes ante las instituciones que no nos hacen caso”.

Denuncia a la omisión gubernamental y llamado a la resistencia

Elizabeth Martínez, de Familias Unidas por una Causa AC, destaca la gravedad de la situación: “Hemos perdido madres buscadoras, donde lamentablemente empiezan a enfrentar otros problemas como es la presión, como es la diabetes. La responsabilidad es del estado como tal. Por eso están las instituciones para que las familias vayan y sean atendidas con dignidad.” La omisión de las autoridades en los tres niveles de gobierno está provocando un daño irreversible en las familias afectadas.

Convocatoria a marcha en CDMX por las familias buscadoras

En respuesta a esta grave situación, un grupo de ciudadanos ha convocado a una marcha para el domingo 31 de agosto a las 11:00 de la mañana, que partirá de la Diana Cazadora hacia el Parque México. Esta manifestación busca visibilizar la lucha de las familias que viven la desaparición de sus seres queridos, exigir justicia y exigir el apoyo que las autoridades no han brindado. Es un llamado a la resistencia ya no permitir que estas voces sigan siendo silenciadas.