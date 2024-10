Este viernes 11 de octubre se dio a conocer que el presunto causante del reciente intento de incendio en el interior de un supermercado de la colonia Miramar, en Jalisco, fue detenido.

Se trata de un menor de tan solo 13 años de edad mismo que fue localizado en la colonia La Huizachera, así lo confirmó el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruíz, luego de que al momento de los hechos, el menor lograra huir de la tienda pese a que los empleados ya lo habían identificado.

“Esto no implica que no se le pueda detener, que no se le pueda poner a disposición de un agente del Ministerio Público y que este resuelva lo que a derecho corresponda (…) por las situaciones con las que se presentaron con la tienda con la misma gente con el adolescente, al observar la minoría de edad, el resultado fue que cuando llega la policía de Zapopan y nosotros, pues el adolescente ya no estaba”, explicó Luis Joaquín Méndez Ruíz, fiscal de Jalisco.

Menor en Jalisco podría estar relacionado con dos incendios más

La Fiscalía del estado también informó que este conato fue intencionado y que no se descarta que el menor pudiera estar relacionado con los otros dos incendios de este mismo giro.

“Tenemos características similares sí, si las hay porque han sido por lo menos los dos incendios anteriores en las tiendas de conveniencia, también en el área de blancos y colchones o áreas sensibles (…) sí tenemos imágenes, sí tenemos videos, porque la afectación fue menor; en el caso de las dos tiendas anteriores desafortunadamente la afectación fue totalmente grave hacia estas y en consecuencia está la afectación de los dispositivos que nos ayudan o ayudan a las empresas a videograbar”, indicó el fiscal.

Investigan si menor fue orillado a cometer incendio

Una de las líneas de investigación que se llevan a cabo es si el adolescente se encuentra bajo el control de un adulto que lo motive a realizar este tipo de delitos.

Respecto al último incendio en la Avenida Clouthier, por las afectaciones y debido a que fue pérdida total, no se tienen evidencias de quién o quienes pudieron haber sido los responsables.

El menor de 13 años quedó a disposición de la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes de Jalisco en lo que se determina si es culpable o no.