Detienen a sacerdote y a su novio por traficar viagra en España

En España detienen a un sacerdote y a su novio, ambos fueron acusados de traficar con viagra, un medicamento para la disfunción eréctil, además de otros medicamentos afrodisiacos, dentro de la iglesia.

La agencia EFE informó que se trató del párroco de la iglesia de San Sebastián, ubicada en la localidad de Don Benito, en la provincia de Badajoz

En tanto la Guardia Civil confirmó la información aunque se reservó detalles del caso, debido a que la investigación se encuentra abierta.

Detenidos 2 curas de la iglesia católica de España.

Alfonso Masa, sacerdote de Don Benito (Badajoz), y su novio, x vender viagra y otras drogas; y 1 vicario parroquial en El Campello (Alicante) x robarle la silla de ruedas a 1 persona con discapacidad para venderla en Wallapop. pic.twitter.com/T3vcpN1GXZ — Juan Miguel Garrido (@JuanmiGG_News) February 20, 2024

Medios locales indicaron que el arresto se llevó acabo el martes 20 de febrero, en la casa del cura, donde vivía con el otro hombre detenido, y quien se presume es el novio del clérigo.

De acuerdo con los reportes, en la casa del sacerdote encontraron varios medicamentos como el viagra, los cuales eran distribuidos por él entre varias personas, a pesar de no tener permiso para hacerlo.

¿Qué es el viagra y para qué sirve?

El viagra, también conocido como “la pastilla azul”, es un medicamento que se utiliza para tratar la impotencia sexual, en muchos países esta pastilla solo se vende con receta médica, por lo que venderlo sin este requisito se vuelve una práctica ilegal.

El viagra ayuda a los hombres a mantener una erección para que puedan tener relaciones sexuales satisfactoriamente.

Sin embargo, el mal uso de este medicamento puede tener efectos secundarios en los hombres, por lo que es recomendable utilizarlo bajo la prescripción de un médico.

¿Cuáles son los riesgos de tomar viagra?

Entre los efectos que puede provocar el viagra están: dolor de cabeza náuseas, sofocos y mareos, aunque la mayoría de los hombres no presentan ninguno de los anteriores.

No obstante, la “pastilla azul” no es recomendable para todos los hombres, especialmente para los menores de edad, aquellos que no presentan ningún problema sexual, quienes tienen problemas graves de corazón.

Así como aquellos que hayan sufrido un derrame, sufran de presión sanguínea baja, si están en un tratamiento con nitrato, entre otras enfermedades.