¡Justicia para la familia de intérpretes! Cae en CDMX segundo implicado en el triple crimen de Michoacán

La investigación por el asesinato de la familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) dio un giro importante este miércoles. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la captura de Dilan Kaled "N", un segundo implicado en el secuestro y homicidio de Víctor Manuel, Anayeli y su pequeña hija Megan.

El arresto se logró durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y policías de la Ciudad de México, donde el sospechoso intentaba ocultarse.

Capturan a sospechoso en el caso de familia de intérpretes

La detención no ocurrió en Michoacán, sino en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Los agentes le seguían la pista tras una orden de aprehensión girada por un juez de control.

Dilan Kaled "N" fue trasladado de inmediato para enfrentar los cargos de secuestro exprés agravado y homicidio, sumándose así al primer detenido, Alfredo “N”, quien ya se encuentra en prisión en Morelos.

¡JUSTICIA! ⚠️ Víctor Manuel, Anayeli y su hija Megan fueron hallados sin vida en Michoacán tras desaparecer el 15 de enero. La familia trabajaba como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, apoyando a las personas con discapacidad auditiva 🦻🏻



✊ El impactante caso ha generado… pic.twitter.com/sIzebYCSM6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 26, 2026

Familia asesinada en Michoacán se dedicaba a ayudar a los demás

Este caso ha causado una profunda indignación debido a la labor que realizaban las víctimas. Víctor Manuel y Anayeli eran rostros conocidos en el Congreso de Michoacán y en eventos de gobierno, donde trabajaban como intérpretes de señas. Su labor era fundamental para que las personas con discapacidad auditiva pudieran entender las noticias y las leyes.

El impacto de su pérdida ha unido en una sola voz de justicia a la comunidad sorda y a activistas sociales.

Así fue el asesinato de la familia de intérpretes en Michoacán

Para entender el avance del caso, hay que recordar cómo sucedieron los hechos:



15 de enero: La familia fue vista por última vez en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en Morelia.

17 de enero: Se localizaron tres cuerpos calcinados en predios de Ucareo, Zinapécuaro. Ese mismo día, la familia fue reportada oficialmente como desaparecida.

22 de enero: Pruebas de ADN confirmaron que los restos hallados pertenecían a la familia de intérpretes.

24 de enero: Capturan al primer sospechoso, Alfredo "N", en Morelos.

18 de febrero: Detienen al segundo implicado, Dilan Kaled, en la CDMX.

El horror



Una familia fue calcinada en Zinapécuaro, Michoacán



Eran intérpretes de Lengua de Señas y estaban desaparecidos desde el 14 de enero



Sus cuerpos fueron hallados el 17 en Ucareo; permanecieron en el SEMEFO hasta ser identificados este jueves pic.twitter.com/Hianrqh0va — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) January 23, 2026

El hallazgo que rompió el corazón de Michoacán

Los cuerpos de los dos adultos y la niña de 12 años fueron encontrados en una zona cercana a la autopista México-Guadalajara. Debido a las condiciones en las que fueron hallados, los especialistas tuvieron que aplicar rigurosos exámenes de genética para confirmar su identidad.

La noticia de que Megan, una adolescente de apenas 12 años, también fue víctima del ataque, fue lo que más dolió a la ciudadanía que siguió el caso desde el primer día.

Las investigaciones continúan

A pesar de que ya hay dos personas detenidas y bajo proceso, las autoridades aseguran que las indagatorias no han terminado. El objetivo es esclarecer totalmente el motivo del ataque y asegurar que todas las personas involucradas en el triple crimen reciban su castigo.

La Fiscalía de Michoacán continúa analizando pruebas científicas y testimonios para cerrar el caso y dar paz a los familiares de las víctimas.