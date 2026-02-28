Caen sospechosos tras ataque armado a la Presidencia Municipal de Jiquilpan, Michoacán

Tres hombres detenidos esta semana en Jiquilpan podrían estar relacionados con los disparos contra la Presidencia Municipal ocurridos el pasado 22 de febrero. Así lo informó la Secretaria de Seguridad Publica de Michoacán (SSP), tras una serie de operativos desplegados en la región.

De acuerdo con la dependencia, los sujetos fueron asegurados por elementos de la Guardia Civil de Michoacán sobre la carretera Jiquilpan–Sahuayo, a la altura de la comunidad de Francisco Sarabia. Viajaban en un vehículo con reporte de robo.

Durante la revisión, los agentes encontraron armas largas y cortas, cartuchos útiles, equipo táctico, teléfonos celulares, bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana y hasta un inhibidor de señal.

Las autoridades señalaron que, por ahora, se trata de indicios preliminares y que será la instancia ministerial la que determine si efectivamente están vinculados con la balacera contra la alcaldía.

¿Qué pasó en la Presidencia Municipal de Jiquilpan el 22 de febrero?

El ataque ocurrió el domingo 22 de febrero. Sin embargo, fue hasta el día siguiente que comenzó a circular en redes sociales un video, presuntamente grabado por los propios agresores.

En las imágenes se observa a varios sujetos disparando armas largas directamente contra la fachada del edificio municipal. Tras accionar sus armas en repetidas ocasiones, huyen del lugar.

Aunque el ataque fue directo y con alto poder de fuego, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Eso sí, el inmueble presentó daños visibles por los impactos de bala.

Las detonaciones provocaron momentos de pánico entre vecinos y trabajadores de la zona, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para tratar de ubicar a los responsables.

Hombres armados abren fuego contra las instalaciones de la presidencia municipal de Jiquilpan, Michoacan.

Alcalde de Jiquilpan habla tras la balacera

El presidente municipal, Gerardo Olloqui Estrada, confirmó que el ataque ocurrió el 22 de febrero y pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por rumores.

Aseguró que no hubo víctimas y que él mismo participó en labores de limpieza tras los bloqueos registrados en el municipio. También mencionó que la normalidad podría restablecerse hacia el miércoles, con la reanudación total de actividades.

Narcobloqueos y quema de vehículos en Tierra Caliente

Un día antes del ataque a la alcaldía, se reportaron narcobloqueos y quema de vehículos tanto en Jiquilpan como en otros puntos de Tierra Caliente.

Estos hechos estarían relacionados con el operativo realizado en Tatalpa, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

En Jiquilpan, uno de los bloqueos con quema de unidad se registró en la glorieta a la altura de Liconsa. La jornada violenta obligó a suspender actividades en la Presidencia Municipal y dependencias externas el lunes 23 de febrero. Incluso el servicio de recolección de basura fue cancelado temporalmente.

Mientras continúan los operativos en la zona, la población sigue pendiente de lo que determinen las autoridades sobre los tres detenidos y su posible relación con el ataque armado que quedó grabado y que aún circula en redes.

