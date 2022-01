Diabetes podría perjudicar el desempeño de la memoria: UNAM

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mostró que la diabetes induce el envejecimiento cerebral acelerado, lo que afecta la memoria de las personas, al no mantener un estricto nivel de glucosa por medio de un tratamiento.

Selene Cansino, experta del Laboratorio de Neurocognición de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que no tener un control de glucosa perjudica el desempeño de la memoria, esencial para llevar una vida autónoma y autosuficiente.

“En el estudio raíz participaron mil 656 personas, 148 de ellas con diabetes. Decidimos ahondar en el impacto de dicho padecimiento en la memoria y para no contaminar los resultados, descartamos a quienes registraban otras comorbilidades como hipertensión”, dijo Cansino.

Al final, en la investigación participaron solo 100 individuos con diabetes , una enfermedad crónico-degenerativa que provoca disminución en el volumen cerebral debido a la pérdida de células nerviosas y un desempeño ineficiente de las conexiones sinápticas de esa región.

En el estudio, desarrollado en el Laboratorio de Neurocognición de la UNAM, se contrastó el funcionamiento de la memoria episódica y de trabajo entre las personas que viven con diabetes y sujetos sanos, con “resultados evidentes”.

Los afectados por diabetes tuvieron un desempeño inferior, lo cual demuestra que el impacto del padecimiento en las funciones de la memoria es muy amplio.

Asimismo, detalló que la memoria episódica ayuda a recordar experiencias personales; mientras que la de trabajo se emplea en la vigilia, permite tomar decisiones o resolver problemas.

“Estudiamos ambos tipos porque son los que más declinan con el correr del tiempo, y porque hay indicios de que la diabetes induce un envejecimiento cerebral acelerado”, agregó la académica de la UNAM .

Glucosa tendría relación con el desempeño deficiente de la memoria

La diabetes, continuó Cansino, provoca diferentes afectaciones en el organismo, incluido el cerebro, donde se encuentran receptores insulínicos que intervienen en la regulación de procesos cognitivos.

La experta del Laboratorio de Neurocognición comentó que “los niveles de glucosa en los participantes enfermos eran de 150 miligramos (mg), en comparación con los 105 mg por decilitro de las personas sanas”.

Pixabay

Las cifras que arrojó el estudio sugieren que el desempeño deficiente de la memoria puede atribuirse “a un pobre control glucémico en plasma”.

Para la investigadora, lo ideal es mantener un estricto control de los niveles de glucosa, para eso no basta con tomar medicamentos, hay que ser más rigurosos con el tratamiento y observarse más, sentenció Cansino.

El estudio de la UNAM es parte de los resultados de la investigación publicada en el artículo “Impact of diabetes on the accuracy and speed of accessing information from episodic and working memory”, en la revista Cogent Psychology.