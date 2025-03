DJ Swagrman: El músico que conquista redes sociales con mensajes de apoyo a migrantes

Lo que comenzó como un acto de solidaridad durante una marcha migratoria a principios de este 2025 terminó catapultando al joven mexicoamericano DJ Swagrman a la fama. Con una bandera de México en mano, Swagrman asistió al evento para apoyar a los migrantes y grabó un video que, en poco tiempo, alcanzó más de cien millones de visualizaciones. “Yo soy mexicano, y fui ese día para soportar a la gente”, señaló el DJ.

Dj Swagrman quiere difundir mensaje de unidad

Desde ese momento, este influencer, acompañado siempre de su fiel perro Swagy, ha recorrido diferentes zonas del condado de Los Ángeles, llevando un mensaje de unidad y esperanza. Según Swagrman, su objetivo principal es recordar que “Estados Unidos es un lugar construido por inmigrantes de todo el mundo”.

La autenticidad y el carisma del joven no han pasado desapercibidos, pues incluso algunos de sus seguidores han tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Marco, un inmigrante argentino, señaló: “Me parece correcto que quiera representar su nación. He visto sus videos y me he reído mucho. Por eso quise acercarme a conocerlo”.

Dj Swagrman enfrenta mensajes y hasta a la policía

Sin embargo, no todo ha sido sencillo para DJ Swagrman. Su presencia y mensajes a favor de los migrantes han incomodado a algunas personas, al punto de que se han reportado episodios en los que incluso se llamó a la policía. A pesar de esto, el DJ mantiene su postura de responder al odio con amor. “Si alguien te trata mal, pelea con amor, porque el amor gana”, afirmó, destacando su filosofía para enfrentar la adversidad.

Además de sus mensajes de unidad, DJ Swagrman ha combinado su faceta de influencer con su pasión por rescatar perros con discapacidades. Para él, esta labor representa otra de sus misiones importantes, pues asegura que esos animales suelen tener pocas oportunidades de sobrevivir.

Con millones de seguidores en redes sociales, DJ Swagrman es consciente de que su mensaje contra el racismo y a favor de la unión puede causar polémica y hacerle perder seguidores. Sin embargo, esto no lo detiene. “Si pierdo 20 mil seguidores, gano otros 300 mil”, dijo el joven con confianza, asegurando que continuará esparciendo su mensaje de amor para todos los latinos.