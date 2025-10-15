En Celaya, Guanajuato, autoridades locales confirmaron una serie de irregularidades graves: tránsitos municipales extorsionaban a transportistas, exigiendo hasta 5 mil pesos para permitirles circular por la ciudad; la denuncia ciudadana que reveló este método de extorsión provocó una inmediata investigación por parte de las autoridades.

La situación ha generado alarma y preocupación entre conductores y empresas de transporte que dependen del tránsito por esta zona.

Denuncia ciudadana destapa extorsión de tránsitos en Celaya

De acuerdo con el alcalde Juan Miguel Ramírez, esta práctica se detectó gracias a un ciudadano que presentó pruebas de un pago bancario realizado a uno de los tránsitos corruptos, lo que permitió identificar y sancionar a un elemento de la corporación.

“No hemos podido acabar con la mordida, sobre todo de tránsito; ciertos camiones les cobraban 5 mil pesos por pasar por aquí", señaló el edil, confirmando que la corrupción estaba sistematizada en algunos puntos de la ciudad.

Ocho elementos de tránsito bajo investigación tras pagos de hasta 5 mil pesos

Tras la denuncia, las autoridades locales implementaron un seguimiento exhaustivo dentro de la corporación; actualmente ocho elementos de tránsito se encuentran bajo investigación formal.

Se espera que los procesos determinen sanciones que van desde amonestaciones hasta la baja definitiva de quienes resulten responsables. El caso evidencia las dificultades que enfrenta el gobierno municipal para erradicar prácticas de corrupción arraigadas en ciertos sectores de seguridad vial.

El operativo de revisión incluyó la recopilación de registros de pagos, comprobantes y testimonios de transportistas afectados; este trabajo permitió acotar a los responsables y establecer un protocolo de vigilancia más riguroso. Las investigaciones continúan, mientras se mantiene alerta a nuevas denuncias que pudieran surgir.

El gobierno municipal de Celaya reafirmó su compromiso con la transparencia y la seguridad vial, asegurando que la extrorsión de tránsitos serán combatidas con firmeza y que se tomarán medidas para prevenir que otros conductores enfrenten situaciones similares.

Las autoridades recomiendan a los transportistas reportar cualquier intento de extorsión y colaborar con los procesos de investigación para fortalecer la confianza ciudadana y la rendición de cuentas en la corporación.