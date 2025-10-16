En el corazón de la selva maya, cerca del poblado de Kantemó, en el estado de Quintana Roo, se encuentra un sitio tan fascinante como escalofriante: la Cueva de las Serpientes Colgantes, un espectáculo natural único en el mundo.

En este lugar, entre túneles estrechos y paredes húmedas, decenas de serpientes esperan la caída de la noche para salir a cazar murciélagos, suspendidas desde las grietas del techo.

¿Qué serpiente habita la cueva de Kantemó?

El protagonista de este singular ecosistema es la serpiente ratonera manchada (Elaphe flavirufa), una especie no venenosa que se ha adaptado a vivir en la oscuridad por completo.

De acuerdo con Baltazar Borjas, guía certificado del sitio, estas serpientes “se orientan por la temperatura, no por la vista”, una habilidad que les permite atrapar con precisión a los murciélagos que salen en bandadas al anochecer.

Cueva de las Serpientes Colgantes: ecosistema que sobrevive sin luz

Además de las serpientes, la cueva alberga un sorprendente mundo subterráneo donde la vida ha evolucionado al margen del sol. Allí habitan peces, camarones y anguilas ciegas, conocidos por los guías locales como “La Dama Blanca” o “La Cochinilla”, especies que han perdido la pigmentación y se orientan mediante vibraciones.

“Es todo un mundo en la oscuridad”, explica Borjas, mientras dirige a los visitantes por el único acceso a la cueva, una entrada tan estrecha que solo se recorre agachado y con luz roja para no alterar el ambiente natural.

Una experiencia entre la ciencia y la valentía

El recorrido, guiado por expertos locales, combina aventura, biología y respeto ambiental. Según datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, Kantemó forma parte de los destinos de ecoturismo más buscados por viajeros interesados en experiencias extremas y sostenibles.

En esta cueva, la naturaleza muestra su lado más salvaje y misterioso, recordándonos que aún existen lugares donde la evolución sigue escribiendo su propia historia; ¿te atreverías a entrar en la oscuridad y presenciar cómo cazan las serpientes colgantes?