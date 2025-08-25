Exigen al Gobierno solicitar a EU información sobre declaración de “El Mayo” Zambada

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó al gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que gestione con Estados Unidos el acceso a la información derivada de la supuesta declaración de Ismael “El Mayo” Zambada.

En ella, el líder del Cártel de Sinaloa habría confesado haber sobornado a funcionarios, militares y policías mexicanos.

Rubén Moreira pide a Sheinbaum evitar impunidad de capos en EU

De acuerdo con Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, es necesario que la justicia mexicana actúe y no permita que los capos de la delincuencia organizada solo enfrenten procesos judiciales en el extranjero. Aseguró que los delitos cometidos en México deben sancionarse también en territorio nacional y que los narcotraficantes deberían cumplir condenas en cárceles mexicanas.

El legislador priista insistió en que Sheinbaum debe actuar con firmeza para impedir que, mediante acuerdos diplomáticos o judiciales, criminales como “El Mayo” Zambada permanezcan impunes en Estados Unidos y sus crímenes en México queden sin castigo. Subrayó que abrir investigaciones locales sería una señal de compromiso con las víctimas y con el Estado de derecho.

#IMPORTANTE | El #PRI exige al gobierno federal pedir a #EU que comparta la información de la supuesta declaración de Ismael “El Mayo” Zambada, en la que asegura que sobornó a funcionarios, militares y policías.



Esto a fin de abrir una investigación exhaustiva en México e ir más… pic.twitter.com/CYI2gwRsda — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025

¿Qué dijo Morena sobre declaraciones de “El Mayo”?

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que exista preocupación dentro del partido o en el Gobierno Federal. Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Zambada, sostuvo que “el que nada debe, nada teme”.

El legislador agregó que, aunque México no tiene injerencia directa en el proceso judicial que se lleva en cortes estadounidenses, la Fiscalía General de la República (FGR) sí puede iniciar investigaciones en territorio nacional por los presuntos sobornos que se mencionan en el testimonio.

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein aseguró que no le inquieta lo que pudiera decir Ismael "El Mayo Zambada" durante el juicio que enfrenta en #EU, dijo que cualquier declaración tendría que estar respaldada por pruebashttps://t.co/xufLckqeCb pic.twitter.com/RX5Pk2s4HW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 25, 2025

PRI pide transparencia en caso “El Mayo” Zambada

El PRI destacó que este caso debe abordarse con transparencia y cooperación entre ambos países. Para Moreira, la información que surja del juicio en Estados Unidos no puede quedar aislada, ya que representa una oportunidad para castigar redes de corrupción que involucran a políticos y autoridades mexicanas.