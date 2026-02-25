“El Mencho” y su refugio bajo la lupa: Estados Unidos señaló la existencia de las cabañas en Tapalpa, Jalisco, desde 2015

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en Tapalpa, Jalisco, no fue una casualidad del destino. Aunque el líder del CJNG se sentía seguro entre los pinos del complejo de cabañas, se estaba refugiando en un lugar que las autoridades de los Estados Unidos ya tenían en la mira desde hacía más de una década como un centro de operaciones financieras.

Estos son algunos de los negocios señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. |U.S. Department of the TreasuryOffice of Foreign Assets Control

Cabañas de "El Mencho" bajo la mira de Estados Unidos

Mucho antes de que los helicópteros sobrevolaran la zona, el Departamento del Tesoro ya sospechaba de este rincón de Jalisco.

Desde el año 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) puso en su radar a un negocio de renta de cabañas llamado "Las Flores Cabañas". Según las investigaciones, este sitio no solo ofrecía hospedaje, sino que servía para lavar las ganancias del cártel.

"El Mencho" usaba las cabañas para lavar dinero

Para el año 2017, las sospechas se convirtieron en certezas administrativas. El complejo, también conocido como "Cabañas La Loma", fue incluido formalmente en la lista de sanciones de la OFAC.

Las autoridades identificaron que estos inmuebles, ubicados en la carretera que une a Tapalpa con San Gabriel, funcionaban como un negocio fachada: un lugar que aparentaba ser legal para limpiar el dinero sucio de la organización.

Unos minutos antes de las 03:00 horas, un convoy de la Guardia Nacional salió de la FEMDO con Andrés “N” y Genaro “N”, integrantes del círculo cercano de "El Mencho".



Fueron detenidos tras el operativo y balacera en Jalisco donde murió el líder del CJNG.



El convoy, con… pic.twitter.com/X2lb7ARlPX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

De lavadora de dinero a escondite de "El Mencho"

El historial de este lugar cobra una relevancia nueva tras el operativo del pasado 22 de febrero. Resulta que el sitio que por años fue vigilado por el rastro del dinero, terminó siendo el lugar donde "El Mencho" buscó protección bajo un fuerte operativo de seguridad armada.

Fue gracias a los trabajos de inteligencia militar que se confirmó su presencia en este punto que ya estaba "marcado" en los expedientes internacionales.

El operativo contra "El Mencho"

Cuando las Fuerzas Especiales y la Guardia Nacional llegaron a Tapalpa, no iban a ciegas. El terreno ya estaba mapeado investigación financiera. A pesar de que el enfrentamiento fue sumamente violento, el cerco fue implacable.

El líder del cártel intentó escapar de la zona boscosa, pero terminó perdiendo la vida tras ser herido en el mismo municipio que durante diez años fue señalado como su punto débil ante el Tesoro de Estados Unidos.

Tras los más de 500 narcobloqueos del domingo, al menos 13 detenidos ya fueron enviados a prisión.



La mirada está en el Tapalpa Country Club, vinculado al CJNG. En la cabaña 39, atribuida a "El Mencho", hallaron lujos y símbolos religiosos.



El reporte de @_otomartinez en… pic.twitter.com/UN160eqfhN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Así lavaba dinero "El Mencho" con el CJNG

Las cabañas en Tapalpa son solo la punta del iceberg de una red empresarial que la OFAC ha desmantelado poco a poco. Desde inmobiliarias en Zapopan hasta negocios de publicidad en Guadalajara y clínicas médicas, el grupo criminal intentó esconderse detrás de todo tipo de fachadas.