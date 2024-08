Así es como los policías en El Salvador se entregan para vigilar el CECOT

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele implementó la construcción y funcionamiento del Centro Especial de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, para mantener precios a los integrantes de pandillas.

A través del documental El Salvador: Luces y Sombras, Andreina Andrade, de Fuerza Informativa Azteca (FIA) narra como el país centroamericano enfrentó la creciente delincuencia creada por integrantes de bandas como la Mara Salvatrucha.

¿Cómo tratan a los policías en el CECOT de El Salvador?

En entrevista con Hechos AM de FIA, Andreina Andrade mencionó que los policías y militares, asignados a la vigilancia del CECOT, deben cumplir con turnos de cinco días de labores por cinco días de descanso, por lo cual deben quedarse a vivir en las instalaciones.

“Hay gente 24/7 (en el CECOT), ejército y policía, donde sí hay canchas de futbol, gimnasio, porque (ahí) duermen. Ellos entran cinco días, salen cinco días. Tienen u comedir muy distinto la que tiene los privados de libertad, tienen camas, colchones, todas las comodidades básicas, porque no es lujoso, para vivir allí cinco días. Los presos no tienen nada”, mencionó Andrade.

¿Y cómo tratan a los presos en el CECOT de El Salvador?

En contraste, los presos en el CECOT están limitados en sus actividades, ya que sólo pueden realizar 30 minutos de actividad física limitada, en donde únicamente pueden mover la cabeza y los brazos.

Andrade recordó que los pandilleros que están en dicha prisión tampoco pueden recibir visitas ni llamadas ni tener algún otro modo de entretenimiento.

“Nada. No hay visitas, no hay área de recreación, no hay llamadas, no hay libros, no hay nada. Tienen al día 30 minutos de ejercicio, pero dentro del mismo pabellón. Ellos no salen a ver la luz del día. los sacan en grupos de 10-145. Salen esposados”, afirmó Andrade.

Recordó que anteriormente, los pandilleros presos eran llevados a cárceles exclusivas para cada agrupación. Afirmó que el CECOT tiene pabellones separados por largas distancias a las cuales sólo es posible llegar por automóvil.