¿Cómo es la tinta que se usa en las elecciones 2023 de Edomex y Coahuila?

Las elecciones 2023 de Edomex y Coahuila, están cada vez más cerca, y aunque también tendrán la modalidad de voto electrónico, las urnas tradicionales estarán presentes y el Insituto Politécnico Nacional (IPN) es el encargado de realizar la tinta que se utilizará. Te decimos cómo se hace.

El próximo 4 de junio serán las votaciones, las y los connacionales en el exterior originarios de esas entidades podrán votar por la gubernatura a través de la vía postal, por internet o -como parte de una prueba piloto- de forma presencial en sedes diplomáticas.

Así se hace la tinta para las elecciones del Edomex y Coahuila

El pigmentador funciona a través de la combinación química de sus componentes con la piel, también huno especial atención en el color, para que no se identifique con un partido político y varía de café a marrón, de acuerdo con su reacción con las células y proteínas de la piel del pulgar, no causa daños porque se aplica sólo en la región donde no hay terminaciones nerviosas.



La base genérica de la tinta es la misma, sin embargo, en cada elección la fórmula de elaboración cambia con un nuevo identificador, que forma parte de un secreto industrial del IPN, para protegerla de alteraciones y hacerla altamente resistente a químicos y solventes.

La tinta indeleble cumple con las exigencias del Instituto Nacional Electoral (INE) en su totalidad en cuanto a confianza, seguridad y duración. Este pigmentador fue diseñado por Filiberto Vázquez Dávila, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.

Es una tinta especial que permite acabar con la falsificación de documentos oficiales y la venta clandestina de papeles apócrifos como pasaportes, títulos, cédulas profesionales, certificados, cartillas de servicio militar, facturas o credenciales.

Al aplicar esta tinta en un documento, puede detectarse inmediatamente y con exactitud si el documento es apócrifo o no, ya que la tinta emite una luminiscencia especial. La eficacia de la indeleble ha sido comprobada y corroborada en naciones como Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Guatemala.

¿Cuánto dura la tinta indeleble en el dedo después de votar?

Este desarrollo tecnológico se gestó en el laboratorio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN y se ha aplicado en el pulgar derecho de los ciudadanos que acuden a votar; dura al menos 12 horas, como dice la ley, no se borra, ya que resiste todo tipo de sustancias químicas como thinner, acetona, cloro, aguarrás, disolventes. Desde octubre de 2017, el INE nuevamente aprobó que el pigmentador indeleble sea el que garantice que 80 millones de mexicanos voten una vez el 1 de julio.