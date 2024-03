¿Por qué Xóchitl Gálvez no puede pronunciar la ‘R’? La candidata a las elecciones 2024 responde

Desde que Xóchitl Gálvez anunció su intención de contender por la presidencia de la República en las próximas elecciones 2024. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos del PAN, PRI y PRD, se ha encontrado en boca de todos. Aunque, generalmente hay una pregunta que suele repetirse contantemente: ¿por qué la aspirante no puede pronunciar la letra ‘R’? Ante la polémica, esto fue lo que dijo.

La razón detrás de la candidatura de Xóchitl Gálvez a las elecciones 2024

¡Un poco de contexto! El próximo domingo 2 de junio de 2024, México celebrará una nueva jornada electoral en la que se elegirá diversos cargos públicos, siendo el más destacable, será la o el aspirante que ocupe la banda presidencial y se desempeñe como sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Entre los candidatos se encuentra Xóchitl Gálvez, de 61 años, quien cuando le han preguntado sobre la razón de contender por la silla presidencial, respondió lo siguiente: “Participo en la política porque siempre me ha movido el amor al prójimo. He recorrido nuestro querido México y me he encontrado con una crisis profunda y dolorosa. Una crisis que está destruyendo el alma de México. Estoy convencida de que México merece más y de que tenemos derecho a vivir sin miedo. Quiero ser presidenta de México para recuperar para nuestro país el valor de la vida, la verdad y la libertad”.

¿Por qué Xóchitl Gálvez habla raro?

A través de sus redes sociales, Xóchitl Gálvez compartió un video en el que respondió la razón por la que no puede pronunciar la letra ‘R’. La respuesta es simple y sencilla: “Así nací de chiquita”.

En el video, la aspirante presidencial comienza a decir un par de palabras con la letra ‘R’, como “Cigarro” o “Ferrocarril”, pero a pesar de no vocalizarlas claramente, Gálvez indica que no necesita hacerlo de manera correcta para llegar a ser la próxima presidenta de México: “Tal vez, si hubiera tenido lana, hubiera ido a una terapia cuando era pequeña”, puntualizó entre risas.