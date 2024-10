En Estados Unidos, los ciudadanos están a punto de acudir a las urnas para las elecciones de este 5 de noviembre de 2024. No obstante, algunas personas que viven en ciertas zonas no podrán votar por el presidente de dicha nación.

Primero hay que explicar que el sistema electoral de la Unión Americana es un poco distinto al de otras partes del mundo. Cuando en países como México existe el voto directo, es decir, que una persona emite un voto por un candidato, el método estadounidense consiste en un Colegio Electoral.

¿Qué es el Colegio Electoral?

En Estados Unidos , los ciudadanos no votan directamente por el presidente, sino que eligen a los electores que conformarán el Colegio Electoral, el cual es un proceso en el cual las personas elegidas se comprometen, a su vez, a votar por el candidato que representan.

En caso de que un candidato alcance la mayoría de votos electorales, es decir, 270 o más votos, ganará la elección y llegará a la Casa Blanca. Cada estado de la Unión Americana tiene cierto número de votos electorales, en función de su tamaño de población.

¿Por qué en Puerto Rico no podrán votar por el presidente de Estados Unidos en las elecciones 2024?

No obstante, en zonas como Puerto Rico, los estadounidenses no podrán votar por el Colegio Electoral para nombrar a un nuevo presidente en las elecciones 2024.

La razón es debido a que la isla es un territorio no incorporado a Estados Unidos, así que no es uno de los 50 estados que conforman el país. Por esta razón, no tiene votos electorales.

¿Qué tipo de ciudadanos pueden registrarse para votar en las elecciones Estados Unidos 2024?

Por ejemplo, Alabama tiene nueve votos electorales y Iowa tiene seis, mientras que Washington D.C. tiene un sistema en el que el ganador obtiene todos los votos.

La Constitución de Estados Unidos establece que el derecho a votar en las elecciones federales sólo recae en ciudadanos que viven en los estados.

Otros territorios de Estados Unidos como Guam, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte tienen la misma restricción.