Emmanuel Macron sobrevive a moción de censura que hubiera hundido su gobierno

La reforma al sistema de pensiones en Francia vivió uno de los capítulos más tensos este lunes 20 de marzo, pues mediante la Asamblea Nacional celebrada en París, el gobierno de Emmanuel Macron sobrevivió en las votaciones para imponer una moción de censura que hubiera puesto contra las cuerdas la gestión del presidente y anulado la impopular propuesta de subir dos años la edad de jubilación.

Con 278 votos a favor de una moción tripartidista de no confianza, los diputados franceses se quedaron a solo nueve votos de alcanzar el mínimo requerido para tumbar la ley que, entre otras cosas, también exigirá 43 años de cotización para poder cobrar una pensión completa, una serie de decisiones argumentadas en el bienestar económico del país, pero que ha provocado una ola de manifestaciones en los últimos meses.

Según indican especialistas en el tema, a pesar de que el gobierno de Macron superó la cerrada votación por una moción de censura, se considera un fracaso por no encontrar suficiente apoyo en el Parlamento respecto a su modificación al sistema de pensiones, lo que habría trastocado profundamente su agenda reformista e incluso puesto en duda su liderazgo al frente de Francia.

"Sólo faltaron nueve votos para derribar este gobierno y su reforma, un gobierno que ya está muerto para los franceses y que ya no tiene ninguna legitimidad", dijo la diputada de izquierda radical Mathilde Panot, de acuerdo con declaraciones recogidas por medios internacionales, donde expone el ataque directo a las últimas decisiones del presidente liberal.

Protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron y su reforma al sistema de pensiones en medio de la votación para una moción de censura|GONZALO FUENTES/REUTERS

¿Qué está pasando en Francia con la reforma de pensiones de Emmanuel Macron?

El pasado 19 de enero, el recuento oficial de manifestantes en París alcanzó las 80 mil personas, llegando a más de un millón en toda la nación, por lo que la noticia escaló a nivel global y alcanzó un nuevo grado de relevancia la reforma al sistema de pensiones de Emmanuel Macron

Todo se resumen a una serie de modificaciones a las pensiones para adultos mayores, entre las que destaca el aumento en la edad de jubilación de 62 a 64 años; además de aumentar el trabajo mínimo por ciudadano un año; es decir, que ahora todos los franceses deban estar 43 años en activo laborando para optar por el 100% de la pensión.

A estos dos puntos principales de la reforma, la cual señalan es una entre varias que tiene pensado el gobierno en turno, se incluye el aumento de 100 euros al mes en la pensión y que todos serán aptos a partir de los 67 años; sin embargo, los ciudadanos no están conformes y han salido a las calles a exigir que no proceda la reforma al sistema de pensiones.

Reforma al sistema de pensiones en Francia debilita aprobación de Macron

De acuerdo con un informe presentado por la comisión de analistas especializada en el tema, para 2032 se estima que el gasto en pensiones suba casi al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), algo que podría acarrera problemas económicos para la nación al dejar de ser sostenible, por lo que los funcionarios consideran esta medida como una necesaria para la estabilidad nacional en el futuro.

Tras las dos mociones de censura presentadas este lunes, que ponen un cierre momentáneo a la embestida parlamentaria en contra de Emmanuel Macron y su reforma, su aprobación como presidente está más polarizada que nunca.

"El gobierno seguiría en funciones, aunque se debilitaría significativamente, mientras que las protestas sociales contra la reforma probablemente continuarían durante algunas semanas, lo que podría afectar negativamente a la economía francesa", dijo Barclays en una nota informativa antes de la votación.

