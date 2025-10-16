Así puedes recuperar tu credencial para votar si la perdiste por inundaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto en marcha un plan emergente destinado a apoyar a los ciudadanos que perdieron su Credencial para Votar debido a las fuertes lluvias y graves inundaciones registradas en varios estados del país. El objetivo es que las personas damnificadas puedan recuperar su identificación oficial de manera urgente, pues se trata de la más relevante para los trámites.

🆘 ¿Tu Credencial para Votar se perdió por las inundaciones?



🪪El INE activó un plan emergente para que puedas solicitar su reimpresión.



📍 Acude a tu módulo más cercano.

Más información en @INEtelMX📞800 433 2000 pic.twitter.com/hgWXxvZtNN — @INEMexico (@INEMexico) October 16, 2025

¿Cómo recuperar mi INE de manera urgente para damnificados por inundaciones?

El INE informó que las personas que se encuentren en esta situación y necesiten recuperar su credencial pueden solicitar su reimpresión directamente en el módulo del INE más cercano.

El proceso de atención urgente se simplifica de la siguiente manera:



La persona solicitante puede identificarse mediante la identificación de sus huellas dactilares .

. Es necesario que la persona haya tenido su Credencial para Votar vigente y que su acta de nacimiento esté digitalizada en la base de datos del Padrón Electoral.

y que su acta de nacimiento esté en la base de datos del Padrón Electoral. En el caso de que el registro electoral de la persona no incluya su acta de nacimiento digitalizada, es necesario que la presenten para realizar la solicitud de reimpresión. Si no cuentan con ella, pueden obtenerla en la página electrónica del Registro Civil.



De esta manera, el plan busca minimizar el proceso para poder recuperar la credencial para votar, puesto que para este trámite normalmente se necesitaría sacar una cita en la página oficial de la dependencia electoral. Recuerda que la impresión es de manera inmediata y no tiene ningún costo.

Aumenta a 66 las personas fallecidas por las inundaciones

Durante su conferencia mañanera, la presidenta, Claudia Sheinbaum, dio a conocer la última cifra de las víctimas que dejaron las inundaciones en al menos cinco estados de la República. Al menos 66 personas fueron reportadas como fallecidas, mientras que las autoridades buscan a 75 personas desaparecidas.

Cientos de familias han perdido todo su patrimonio, pues se encuentran bajo el lodo esperando que las autoridades vayan a los lugares afectados y les apoyen.