Encuentran cuerpo de mujer reportada como desaparecida en escuela abandonada de Filadelfia, EU

Las autoridades de Filadelfia informaron este fin de semana sobre el hallazgo de restos humanos que podrían corresponder a Kada Scott, una mujer de 23 años reportada como desaparecida hace dos semanas tras concluir su turno laboral en un hogar de ancianos.

Una pista anónima: Lo que influyó en el hallazgo de Kada Scott en Filadelfia

Durante una conferencia de prensa, el subcomisionado del Departamento de Policía de Filadelfia, John Stanford, confirmó que los restos fueron encontrados en un área boscosa detrás de una escuela abandonada. Precisó que una pista anónima condujo a los investigadores al lugar, donde ya se había buscado con anterioridad.

Stanford explicó que los restos se hallaban en una fosa poco profunda y mostraban un avanzado estado de descomposición. Aunque las autoridades creen que podrían pertenecer a Kada Scott, el subcomisionado señaló que será la oficina del médico forense quien determine la identidad mediante pruebas científicas.

“No vamos a confirmar, en este momento, que se trate de Kada Scott porque eso debe ser realizado por la oficina del médico forense”, declaró Stanford. “Todavía hay mucho trabajo por hacer”.

¿Quién es el presunto responsable de la desaparición de una mujer de Philadelphia?

El caso ha despertado fuertes cuestionamientos sobre la actuación del sistema judicial, luego de que Keon King, de 21 años, fuera arrestado y acusado por secuestro, acoso y otros delitos relacionados con la desaparición de Scott. Se reveló que King había sido liberado anteriormente tras enfrentar cargos similares a principios de año.

Actualmente, King permanece bajo custodia con una fianza fijada en 2.5 millones de dólares, y su audiencia preliminar está programada para el próximo mes. Su abogado no ha emitido comentarios hasta el momento.

This really should be the nail in the coffin for Philly DA Larry Krasner and he should resign.



Kada Scott would still be here if he left this waste of space in jail back in January. Also the judge setting a low bail on this creep!#Philadelphia #KadaScott #MissingPerson pic.twitter.com/fknHwTdq67 — AC  (@ACinPhilly) October 18, 2025

Familiares de Kada Scott permanecen a la espera de respuestas

La policía mantiene comunicación con los familiares de Kada Scott mientras se aguardan los resultados del médico forense. Hasta ahora, no se han proporcionado más detalles sobre la condición de los restos ni sobre nuevas líneas de investigación.

