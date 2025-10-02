Encuentran restos de un bebé en el baño de una universidad de Puebla

La mañana de este 1 de octubre de 2025, la comunidad universitaria de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) fue aterradora, luego de que una colaboradora del área de limpieza encontró restos humanos de un bebé en gestación dentro de uno de los baños del Campus Central.

De inmediato, la institución activó sus protocolos internos y notificó a las autoridades competentes, quienes arribaron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. La trabajadora que realizó el hallazgo recibió acompañamiento y apoyo por parte de la universidad.

La UPAEP activa protocolos tras hallazgo de los restos del bebé

En un comunicado oficial, la UPAEP aseguró que seguirá colaborando plenamente con las instancias de seguridad y procuración de justicia para esclarecer los hechos. Si bien aún se desconocen las circunstancias y el origen del caso, la universidad expresó su profundo dolor y consternación ante lo sucedido.

La institución enfatizó que este acontecimiento representa una llamada de atención sobre realidades marcadas por el sufrimiento, la soledad o la desesperanza que podrían estar detrás de hechos tan lamentables.

Con gran dolor, en UPAEP comunicamos: pic.twitter.com/6pB3ccUcZD — UPAEP (@UPAEP) October 1, 2025

La UPAEP ofrece acompañamiento y apoyo a la comunidad

La universidad reiteró que, como parte de su identidad católica, su compromiso es acompañar a las personas en momentos de dificultad. Por ello recordó a la comunidad estudiantil y laboral que tienen a su disposición servicios de atención espiritual a través de la Pastoral Universitaria, atención psicológica mediante el Programa de Apoyo y Servicios Estudiantiles (PASE) y atención médica en Salud Universitaria.

Todos estos servicios están disponibles con total confidencialidad para quienes lo requieran.

La UPAEP reafirmó su compromiso con el respeto a la vida, la dignidad humana y la construcción de una comunidad universitaria solidaria y compasiva. En el comunicado se subrayó que este hecho invita a la reflexión y a reforzar la empatía hacia quienes atraviesan situaciones de dolor o desesperanza.

Otro hallazgo de un feto en Hermosillo refleja la gravedad del problema en México

La problemática no es exclusiva de Puebla. La mañana del domingo 14 de septiembre, en la colonia Santa Mónica, al oriente de Hermosillo, Sonora, fue localizado un feto de aproximadamente 3 o 4 meses de gestación dentro de un contenedor de basura.

A nivel nacional, el problema de abandono de bebés muestra una tendencia alarmante:



2020: 50 casos.

2021: 63 casos.

2022: 62 casos.

2023: 101 casos.

2024: 107 casos, equivalente a un promedio de dos abandonos por semana en México.