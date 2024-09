Niño lobo: Escuela británica permite oficialmente identificarse a estudiante como lobo

Una escuela británica le permitió oficialmente a un estudiante identificarse como un lobo . Según el Daily Mail, el estudiante de secundaria sufre de “disforia de especie”, que es un término usado cuando alguien afirma que su cuerpo pertenece a una especie diferente.

Los profesores están apoyando al joven, pues cada vez es mayor el número de estudiantes que están adoptando personalidades de animales como zorros, dragones, pájaros, serpientes, tiburones, e incluso, dinosaurios. Este es el primer caso conocido en Escocia en el que una escuela reconoce que un alumno se identifique como un animal, según documentos oficiales.

La noticia llega después de que una escuela en Aberdeenshire tuviera que desmentir los rumores el año pasado de que un alumno se identificaba como un gato y le habían dado una bandeja de arena en los baños.

Neuropsicólogo está en contra de la disforia de especie

A pesar de que la escuela apoya al alumno, el neuropsicólogo clínico, Tommy MacKay, ha explicado que “no existe en la ciencia una condición llamada disforia de especia”, y también ha mencionado que no le sorprende que estemos viendo este tipo de cosas en una época en la que muchas personas quieren identificarse como algo distinto de lo que son

“Ahora tenemos un consejo que parece aceptar al pie de la letra que un niño se identifique como un lobo, en lugar de decirle que se recupere y se enfrente a sí mismo, lo que sería un enfoque de sentido común”, dijo MacKay.

Escuela ofrece apoyo a alumno que se identifica como lobo

Las autoridades escolares han mencionado que el alumno, cuya identidad no se reveló por seguridad, pertenecía a un grupo que se hacía llamar “furries” (peludos) y que se identificaba con “personajes animales”. También afirmaron que el menor recibió “apoyo personal” y “apoyo más específico” de un “trabajador de bienestar”, incluido asesoramiento y ayuda con el aprendizaje, además de que dijeron que “hay muy poca orientación específica sobre la disforia de las especies”.

La escuela también explicó que siguió el plan del gobierno escocés llamado “Getting It Right For Every Child” (Girfec), para apoyar a los alumnos, independientemente de las barreras de aprendizaje o los desafíos que enfrentan.

Para esto, utilizaron la “rueda del bienestar” que enfatiza la importancia de ayudar a los niños y niñas a “superar las desigualdades” y garantizar que sus voces sean escuchadas en las “decisiones que afectan su vida, con apoyo en el momento que lo necesiten”.