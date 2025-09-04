¡Aulas inseguras y abandonadas! El regreso a clases no fue el mismo para todos los estudiantes de México, pues las y los alumnos de la Escuela Primaria “Alfonso García Robles” en Acapulco, Guerrero, no tienen las instalaciones dignas y necesarias para tomar clases.

“Quedaron en remodelar la escuela y nada más no vemos avance, la verdad ya estamos cansados de pedir apoyos, de pedirles a las autoridades que nos volteen a ver”, explicó Verónica Rosas Valentín, madre de familia.

Alumnos se enfrentan aulas prefabricadas y en malas condiciones

En su retorno al salón de clases, decenas de madres y alumnos se llevaron la sorpresa de que nada había cambiado, encontrándose las mismas aulas prefabricadas, inseguras y apiladas desde hace meses.

La única diferencia que notaron fue que en este ciclo escolar 2025-2026 había menos alumnos, ya que muchos padres de familia tomaron la decisión de llevar a sus hijas e hijos a una escuela con mejores instalaciones y los recursos necesarios.

“Los padres se van a buscar las mejores opciones a otras escuelas que estén con aulas óptimas sin embargo nosotros no las tenemos”, dijo Obdulia Aguirre Rayo, directora de la Escuela Primaria “Alfonso García Robles”.

Por su parte, algunas madres comentaron que las y los alumnos van de salón en salón para poder tomar las clases, pues la escuela no cuenta con al menos una aula estable.

¡Prometen y no cumplen! Docentes acusan que no hay señales de una pronta construcción de aulas dignas

¡Brillando por su ausencia! Los docentes ya solicitaron la construcción del inmueble a la IGIFE; sin embargo, señalan que las autoridades han sido lentas en los trabajos de reconstrucción ya prometidos.

“No vemos que a ya a dos años que se esté llevando a cabo las mejoras para esta institución que es la escuela primaria Alfonso García Robles”, señaló la directora de la escuela primaria en Guerrero, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Por su parte, el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guerrero, reveló que se programó la construcción de un edificio de seis aulas didácticas, módulos sanitarios y áreas administrativas.