Espuma tóxica surge de un río de aguas negras en Colombia

Habitantes del Barrio de Mosquera, Colombia se quejaron por una espuma tóxica que surge de las aguas negras del río Balsillas y que afecta a decenas de familias, quienes registran enfermedades por estar en contacto con la espuma contaminada.

Y aunque la espuma tóxica en la región ya tiene varios años, las condiciones climáticas agravan el estado, pues en los últimos días, gracias a las fuertes lluvias, la espuma ha alcanzado hasta ocho metros de altura.

Algunos vecinos de la zona refieren que la espuma tóxica llega hasta las casas y provoca que se pudran las puertas y ventas, además, tambien se enfrentan a los daños que causa este fenómeno contaminante, y contra los malos olores de las aguas negras del río.

La espuma tóxica se dispersa con el viento y llega hasta las casas de los habitantes de Mosquera. Colombia, quienes aseguraron que ya están acostumbrados a ello pese a las enfermedades respiratorias que les provoca, principalmente a los niños y adultos mayores.

“Nos toca encerrarnos para no tener contacto con eso, porque no hace daño. Yo utilizo inhalador por el mal estado en mis vías respiratorias que me dejó la espuma tóxica”, indicó una de las habitantes para un medio local.

¿De dónde proviene la espuma tóxica de Colombia?

Autoridades ambientales de Colombia explicaron que la espuma tóxica se genera en un río de aguas negras, sin embargo, el problema aumenta debido a la cantidad de detergente que se vierten en los ríos de esa región en Colombia.

“Es importante aclarar que uno de los principales generadores de esta espuma son los detergentes, por eso se le pide a la comunidad y a las empresas hacer un uso muy racional de estos productos”, indicaron las autoridades ambientalistas.

Detallaron que cuando los detergentes entran en contacto con el agua y la alta turbulencia, sumando las precipitaciones de los ríos, se genera este fenómeno en el agua de espuma tóxica que avanza por las calles del poblado en Colombia.