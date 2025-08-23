¿Qué se sabe del nuevo atentado en Colombia? Explosión cerca a la Alcaldía de Florencia genera alarma

Un nuevo atentado en Colombia volvió a encender las alarmas de seguridad este 22 de agosto de 2025, cuando un artefacto explosivo fue detonado a escasos metros de la Alcaldía de Florencia, Caquetá.

Aunque la explosión dejó únicamente daños materiales, el hecho generó pánico en la zona y se suma a una escalada de violencia registrada en los últimos días en varias regiones del país.

Explosión en Florencia: lo que ocurrió la madrugada del 22 de agosto

El estallido se produjo exactamente a las 3:11 de la mañana, en una cuadra cercana a la sede administrativa municipal. Según el reporte de la Policía, el artefacto había sido abandonado dentro de una caneca de basura en vía pública, lo que evitó un mayor número de víctimas, ya que a esa hora el sector tenía poca afluencia de personas.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran vidrios rotos, estructuras metálicas dañadas e incendios menores en varios locales comerciales del área. Comerciantes y vecinos que iniciaban sus actividades quedaron en estado de conmoción por la fuerte detonación.

Autoridades señalan a las disidencias de las FARC

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, atribuyó el ataque a acciones extorsivas de grupos armados ilegales.

El mandatario también criticó la estrategia del gobierno nacional al señalar que: “Así se encuentran allá en un falso proceso de paz de lo que es la paz total”.

Panfletos intimidatorios a comerciantes de Florencia

El coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, confirmó que la estructura disidente conocida como “Rodrigo Cadete” habría distribuido panfletos con amenazas directas a comerciantes, en los que se les exigía el pago de extorsiones que, en algunos casos, alcanzaban hasta 50 o 60 millones de pesos.

Además, detalló que ya se han realizado capturas relacionadas con este tipo de delitos.

Ola de violencia en Colombia: Cali, Antioquia y ahora Caquetá

El atentado en Florencia ocurre en un contexto marcado por múltiples ofensivas atribuidas a disidencias de las FARC. Apenas horas antes, un ataque en Cali dejó seis personas muertas y 71 heridas, mientras que en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue blanco de disparos.

En total, la violencia en apenas dos días ha cobrado la vida de al menos 19 personas y ha dejado más de 70 heridos, reflejando el avance de estructuras armadas ilegales en varias zonas del país.