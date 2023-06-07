La Casa Blanca no puede afirmar de forma concluyente cuál fue la causa de la destrucción de Nova Kajovka, la enorme represa en Ucrania, pero que está evaluando las informaciones que apuntan a que la explosión había sido provocada por Rusia.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que estaba claro que la destrucción de la represa en el río Dníper, que separa al Ejército ruso y ucraniano en el sur de Ucrania, probablemente había causado "muchas muertes" y la evacuación de miles de personas.

John Kirby dijo que los daños podrían tener un impacto devastador en la seguridad energética de Ucrania.

Hemos visto los informes de que Rusia fue responsable de la explosión en la presa. John Kirby / Portavoz de la Casa Blanca

"Estamos haciendo lo mejor que podemos para evaluar esos informes, y estamos trabajando con los ucranianos para reunir más información, pero no podemos decir de manera concluyente lo que pasó", dijo Kirby.

Ucrania acusó a Rusia de volar la represa de Nova Kajovka, mientras que el Kremlin dijo que había sido Ucrania quien había saboteado la represa.

Kirby dijo que es demasiado pronto para discutir cualquier posible impacto en la contraofensiva de Ucrania, planeada desde hace tiempo.

Señaló que el Ejército ruso había ocupado ilegalmente la represa y la controlaba en el momento de la explosión, pero dijo que las autoridades estadounidenses no habían determinado si se trataba de un acto intencionado.

A la pregunta de si la destrucción de la represa constituiría un crimen de guerra, Kirby dijo que el derecho internacional prohíbe la destrucción de infraestructuras civiles.

Este es solo un día de agresión rusa, un acto de terrorismo, un crimen de guerra.



Ahora 🇷🇺 es culpable de un brutal ecocidio.#Rusia está en guerra contra la vida, contra la naturaleza, contra la civilización. Rusia debe abandonar #Ucrania y rendir cuentas por su terror. pic.twitter.com/Wl4JzmMCWL — Embajada de Ucrania en México 🇺🇦 (@UKRinMEX) June 6, 2023

¿Qué tan grave es la destrucción de la presa Nova Kajovka en Ucrania?

La represa de Nova Kajovka cierra el embalse que lleva su mismo nombre, que se extiende desde la central hidroeléctrica de Dníper. La gravedad de esta situación incide en varios factores, el más importante, la central nuclear de Zaporiyia.

Al ser destruída la represa, se afecta directamente el enfriamiento de los seis reactores nucleares de la mayor central nuclear de Europa, ubicada en la localidad de Energodar. Estas instalaciones están a 150 kilómetros del lugar de la explosión.

La Agencia Internacional de la Energía Atómica como el Gobierno de Moscú, han dicho que no hay amenaza, sin embargo, desde Kiev, aseguran que hay riesgo inminente de catástrofe.

Otro escenario que se ve afectado es el medioambiental. El nivel del agua en Nova Kajovka se incrementó 10 metros y se prevé que sigua aumentando. Actualmente se evacúan civiles en las zonas inundadas para evitar pérdidas humanas.

En total, más de 22 mil personas de 14 poblaciones cercanas a la presa están en peligro según Rusia. Pero Ucrania, dice lo contrario, y asegura que con más de 80 poblaciones afectadas y más de 40 mil personas perjudicadas.