Asfixiarán a los cárteles mexicanos: EU y China acuerdan cortar tráfico de precursores para fabricar fentanilo

El gobierno de China estableció un acuerdo clave para detener la producción de precursores del fentanilo, la droga sintética que causa miles de muertes en Estados Unidos, según anunció el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Kash Patel, durante una conferencia en la Casa Blanca el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Patel explicó que, tras una reunión con sus homólogos del Ministerio de Seguridad Pública de China, el gobierno del gigante asiático se comprometió a designar y controlar los 13 precursores químicos utilizados para fabricar el fentanilo. Además, acordaron la supervisión de siete sustancias químicas subsidiarias involucradas en la cadena de producción de esta peligrosa droga.

El Impacto en México: Cortar el suministro de precursores asfixiará a los cárteles de Sinaloa y CJNG

El funcionario destacó la relevancia y urgencia de este acuerdo: “El Gobierno de la República Popular China ha prohibido estas sustancias que ya no podrán ser usadas por las organizaciones de narcotráfico mexicanas ni por otros grupos criminales en todo el mundo para elaborar fentanilo”, aseguró Patel.

Negociación de Alto Nivel: El acuerdo se deriva de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Este avance se deriva de la visita oficial de Patel a Pekín la semana pasada, vinculada directamente a la cumbre mantenida entre el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur, lo que facilitó las negociaciones estratégicas para detener el flujo de precursores que alimentan el tráfico de esta droga.

En su perfil de la red social X, Patel reiteró que esta alianza clave entre China y Estados Unidos ayudará a cortar el flujo de sustancias para elaborar fentanilo.

“Cortar el suministro de precursores significa desmantelar la industria del narcotráfico y asfixiar las cruciales rutas de distribución de drogas letales alimentadas por los cárteles en México”, mencionó el director del FBI.

Our team just returned from an important trip through Asia to build on our key partnerships and work together on stopping threats before they reach American shores.



One of the most important stops we had on this trip was in China to address the fentanyl crisis – an issue… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 12, 2025

¿Qué son los precursores? Ingredientes clave para el fentanilo que los cárteles lograban eludir mediante intermediarios

Los precursores químicos son ingredientes clave que son necesarios para elaborar sustancias, como el fentanilo. Este tipo de precursores están fuertemente regulados en todo el mundo.

No obstante, las organizaciones criminales han encontrado formas para eludir estos controles, por ejemplo, por redes de intermediarios que consiguen otros precursores menos regulados empleados en fases previas a la producción de drogas. Cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación (CJNG) reciben estas sustancias y las transportan desde la frontera hacia sus laboratorios para elaborar los estupefacientes.

