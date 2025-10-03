El costo de los combustibles en México se mantiene como uno de los temas de mayor interés entre los automovilistas; ante esto, en Fuerza Informativa Azteca te presentamos el precio de la gasolina 2025 en México.

Cabe decir que este reporte es con base en la Comisión Nacional de Energía (CNE), que publica los precios actualizados de la gasolina Magna, gasolina Premium y Diésel, información clave para aquellos buscan planear sus gastos y ahorrar en cada carga de su tanque.

¿Cuál es el promedio del precio de la gasolina hoy en México?

De acuerdo con el reporte oficial, los precio de la gasolina hoy en México (promedio), para este viernes 3 de octubre de 2025 son:

Gasolina Regular (Magna): $23.46 por litro

Gasolina Premium: $25.82 por litro

Diésel: $26.21 por litro.

Precio del Gas Natural Vehicular hoy 3 de octubre de 2025

Precio del Gas Natural Vehicular, mínimo: $10.99 pesos por litro

Precio del Gas Natural Vehicular, promedio: $12.58 pesos por litro

Precio del Gas Natural Vehicular, máximo: $14.49 pesos por litro.

Precio de la gasolina en CDMX hoy 3 de octubre de 2025

Gasolina Regular: $23.47 pesos por litro

Gasolina Premium: $25.61 pesos por litro

Diésel: $25.87 pesos por litro.

Precio de gasolina hoy viernes 3 de octubre de 2025 en México|Pexels

Precio promedio de la gasolina en Jalisco hoy 3 de octubre de 2025

Gasolina Magna: $23.90 pesos por litro

Gasolina Premium: $26.29 pesos por litro

Diésel: $26.21 pesos por litro.

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy 3 de octubre de 2025

Gasolina Regular: $23.60 pesos por litro

Gasolina Premium: $27.12 pesos por litro

Diésel: $25.88 pesos por litro.

Gasolina en el Estado de México al 3 de octubre de 2025

Precio de la gasolina Regular: $23.61 pesos por litro

Precio de la gasolina Premium: $25.26 pesos por litro

Precio del Diésel: $25.72 pesos por litro.

La Ciudad de México se mantiene como la zona más barata ($23.47 pesos por litro de gasolina Magna), mientras que Nuevo León es el más caro ($27.12 pesos por litro de gasolina Premium).

Precio de la gasolina Regular (Magna) durante hoy 3 de octubre de 2025 en México|FIA

¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy 3 de octubre de 2025?

Si hoy cargas gasolina 2025 en México, estos son los cálculos aproximados:

Tanque de 45 litros Regular: $1,080 pesos

Tanque de 45 litros Premium: $1,150 pesos

Tanque de 65 litros Regular: $1,561 pesos

Tanque de 65 litros Premium: $1,661 pesos.

Hoy No Circula viernes 3 de octubre de 2025

Antes de salir, recuerda consultar el programa Hoy No Circula para evitar multas. Este viernes aplica para los autos con holograma y terminación de placa correspondiente al calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).