Miranda Sherlin desapareció después del 8M: buscan a estudiante en Morelos

Los casos de estudiantes desaparecidas en Morelos siguen. Las alertas se encendieron para buscar ahora a una menor de 17 años llamada Miranda Sherlin Sánchez Escobar, quien desapareció al día siguiente del Día Internacional de la Mujer.

Ante la desaparición de la estudiante, la Fiscalía General del Estado de Morelos activó el protocolo Alba para la localización de la menor.

Miranda Sherlin es estudiante de Cetis en Morelos

La ficha de búsqueda ALBAMOR/44/2026 señala que Miranda Sherlin Sánchez Escobar fue vista por última vez este lunes 9 de marzo de 2026 en Xochitepec.

Es estudiante de nivel medio superior en un Cetis, aunque no se precisa en qué plantel. Mide 1.65 metros, es de complexión delgada y tez morena clara. Tiene ojos chicos color café oscuro, cabello largo lacio y largo a la altura de la cintura.

El día de su desaparición vestía una blusa de manga larga, blusa escolar de manga corta verde militar con el escudo del Cetis en color vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco.

Desaparecen estudiantes de la UAEM y las hallan sin vida

Tres estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desaparecieron en días pasados; sin embargo, dos de ellas fueron encontradas sin vida.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, estudiantes de la misma universidad, fueron localizadas días después sin vida, mientras que Alondra María Stephanye Contreras Galarza, estudiante de la Facultad de Nutrición, fue localizada con vida.



Kimberly Joselin Ramos Beltrán

Kimberly Joselin Ramos Beltrán fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 20 de febrero de 2026, por lo que el caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Morelos, la cual activó la ficha de búsqueda de la joven de 18 años.

De acuerdo con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la joven es estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática.

Un hombre llamado Jared Alejandro “N” fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán.

El 3 de marzo la Fiscalía de Morelos confirmó que el cuerpo encontrado en la zona donde se buscaba a Kimberly Joselin Ramos Beltrán es el de la joven que estuvo desaparecida.



Karol Toledo Gómez

Karol Toledo Gómez tenía 18 años y era estudiante de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. Estuvo desaparecida desde el pasado 2 de marzo y tres días después, la Fiscalía de Morelos confirmó que su cuerpo fue hallado.

Karol Toledo Gómez fue vista por última vez el 2 de marzo en el municipio de Mazatepec, Morelos. Desde ese momento, su familia inició una intensa búsqueda y pidió apoyo a la sociedad para encontrarla.

Durante los días de búsqueda, compañeros de distintos campus de la UAEM realizaron manifestaciones y mensajes de apoyo para la familia, asegurando que no dejarían de exigir respuestas.

