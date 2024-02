Científicos hallan cuándo comenzó a derretirse el “Glaciar del Juicio Final” y qué significa

Un estudio publicado este lunes 26 de febrero de 2024 revela qué tan rápido se ha derretido el “Glaciar del Juicio Final” y desde cuando ha comenzado este proceso.

Este glaciar tiene el nombre formal de glaciar Thwaites, en el oeste de la Antártida, el cual es el más grande el mundo y tiene un tamaño similar al estado de Florida.

El hielo en la Antártida contiene alrededor del 90% del agua dulce del mundo, y el 80% de ese hielo está localizado en la parte este de la región. El hielo en esa zona tiene un espesor promedio de 1.6 kilómetros, está sobre tierra elevada sobre el mar y sólo una pequeña pare sale hacia el mar. En contraste, la Antártida occidental es más vulnerable al cambio climático y su base está por debajo del nivel del mar.

¿Qué encontraron los científicos sobre el “Glaciar del Juicio Final”?

Si bien los científicos ya sabían que el “Glaciar del Juicio Final” comenzó a derretirse en la década de 1970, esto sólo quedó determinado con datos de satélite, pero esta herramienta únicamente tiene datos de pocas décadas atrás, por lo cual no conocían cuando comenzó el derretimiento.

Al analizar núcleos de sedimento marino por debajo del piso del océano, los especialistas hallaron que el glaciar comenzó a derretirse en la década de 1940, posiblemente ligado con un fuerte suceso con el fenómeno climático de “El Niño”, el cual incrementa la temperatura de la superficie marina.

Desde ese entonces, el glaciar no ha podido recuperar su capa de hielo, lo cual puede reflejarse en el impacto del cambio climático, destaca el reporte publicado en el diario especializado Proceedings of the National Academy of Sciences de Estados Unidos.

¿Qué pasa si se derrite el “Glaciar del Juicio Final”?

Los glaciares contribuyen a un aumento del 4% en el nivel del mar al derretir miles de millones de toneladas al océano cada año. En caso de que se derritan completamente, los niveles del agua marina subirían más de 60 centímetros.

En caso de que el glaciar Thwaites se derrita completamente, ello comprometería la estabilidad de la capa de hielo, lo cual provocaría un aumento del nivel del mar de al menos 30 metros y causaría una inundación global.