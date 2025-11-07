Logo InklusionSitio accesible
Ola de despidos en EU alcanza cifras récord: El peor octubre en 22 años, la IA emerge como factor clave

Los empleadores estadounidenses anunciaron un drástico aumento en cifras de despidos durante octubre, la cifra más alta para ese mes desde el año 2003.

personas sentadas esperando
La incertidumbre laboral se dispara: Los anuncios de despidos superaron el millón en lo que va del año.
Escrito por: Jimena Romero Escamilla

Con información de: Agencias

Los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron un total de 153 mil despidos en octubre, según el último informe de la consultora de recolocación ejecutiva Challenger, Gray & Christmas.

Esta cifra tan alarmante es un récord de este mes desde el año 2003; la situación preocupa a millones de estadounidenses que tienen que competir con la Inteligencia Artificial por un trabajo.

Cifras de años pasados

Este número de despidos significaría un aumento del 175% respecto a los 55 mil despidos registrados en octubre del año anterior (2024).

Según el Bureau of Labor Statistics, en octubre de 2003, se registraron 158 mil acciones de despidos masivos en Estados Unidos.

Con este salto, el total de recortes de empleo anunciados en lo que va del año 2025 ha superado el millón, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en 2020.

Las razones del desempleo

El panorama laboral se está transformando rápidamente debido a factores económicos y tecnológicos. Andy Challenger, director de ingresos de la consultora, destacó una de las situaciones que hasta ahora está dejando a miles de personas sin empleo.

"Como en 2003, una tecnología disruptiva está cambiando el panorama. En aquel entonces fue la llegada de los teléfonos móviles; hoy, es la adopción de la Inteligencia Artificial (IA), el menor gasto del consumidor y la empresa y el aumento de costos," explicó Challenger.

La IA se ha consolidado como una causa directa de la pérdida de empleos. Los datos revelan que, tan solo en octubre, la Inteligencia Artificial motivó 31 mil recortes, sumando un total de 48 mil despidos atribuidos a esta en lo que va del año.

Sectores más afectados

Si bien los recortes laborales han afectado a la mayoría de las industrias, el sector tecnológico mostró mayores consecuencias:

  • Tecnología: Anunció 33 mil despidos en octubre, seis veces más que la cifra registrada en septiembre.
  • Consumo y Manufactura: También enfrentan grandes ajustes presupuestarios.
  • ONGs y Gobierno: Miles de despidos se debieron al cierre federal que impactó a las organizaciones sin fines de lucro.

La consultora advierte que, mientras que la creación de empleo se mantiene en su nivel más bajo en años, las noticias de despidos en el cuarto trimestre resultan especialmente negativas y los trabajadores enfrentan mayores dificultades para reubicarse.

