Evelyn Salgado Pienda, gobernadora de Guerrero, rindió su cuarto informe de Gobierno, en el que se destacaron los cuatro años de trabajo por la seguridad de mujeres y niñas de la región.

“Nuestra política integral ha permitido grandes avances, en la erradicación en todo tipo de violencia contra las mujeres en Guerrero”, expresó la mandataria.

El informe se llevó a cabo en el Auditorio Sentimiento de la Nación en Chilpancingo el pasado 5 de septiembre 2025.

Delito de feminicidio en Guerrero registra una baja entre el 2018 y 2024

Evelyn Salgado, afirmó que su Gobierno no olvidó sus principios, asegurando que se reforzaron las leyes y estrategias para proteger a las mujeres y niñas de la región.

Destacó que, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el delito de feminicidio en el estado, ha presentado una disminución sensible del 33% del 2018 y 2024.

“En estos 4 años, hemos tejido una nueva historia para Guerrero, no con discursos huecos si no con hechos, no con promesas lejanas, si no con obras, con acciones, con programas y con leyes que hoy están cambiando vidas”, dijo la gobernadora.

Evelyn Salgado destaca las obras públicas y construcción de hospitales en Guerrero

En el informe, la mandataria señaló que en estos cuatro años, también se ha invertido en obras públicas en comunidades y pueblos rurales, además de impulsar la construcción de hospitales en la región Montaña, Costa Chica y Acapulco.

Destacó la reconstrucción de Acapulco, el cual tuvo que ser construido en dos ocasiones por los fenómenos naturales.

Aseguró que Guerrero, se convirtió en uno de tres estado a nivel nacional en tener menos observaciones en cuánto al uso y el manejo de recursos públicos.

“En un hecho sin precedentes Guerrero se ubicó entre los 3 estados con menor monto observado por la Auditoría Superior de la Federación eso es un gran esfuerzo que estamos realizando y es un resultado de transparencia de compromiso y de trabajo”, dijo Evelyn Salgado, Gobernadora de Guerrero.