VIDEO: Una explosión y posterior incendio registrado en un sitio químico de Pasadena en Texas

Los equipos de emergencias trabajan intensamente contra un incendio registrado en el sitio químico INEOS ubicado en el área de Pasadena en Texas. Informes preliminares señalan que las llamas se registraron después de una posible explosión en la tubería, según la Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Harris.

Videos en redes sociales muestran las llamas y una columna de humo negro saliendo del sitio químico INEOS.

🚨#BREAKING: Massive explosion at the Ineos Phenol chemicals plant



📌#Pasadena | #Texas ⁰

Currently Numerous hazmat response teams and other emergency personnels are responding to a extremely massive explosion and fire at a Ineos Phenol chemicals plant in Pasadena Texas one… pic.twitter.com/6AIKgrozQZ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 22, 2023

El incendio comenzó a arder en el sitio químico durante la mañana de este miércoles (22 de marzo de 2023), muy cerca de la autopista 225 en Texas.

Hasta ahora, las cuadrillas de bomberos no han dicho qué fue lo que inició el fuego, pero el alguacil Ed González, tuiteó que pudo haber sido por una explosión en el sitio químico.

El conductor Francisco Rubio capturó este video desde la autopista de Texas.

Breaking: Explosion reported at INEOS chemical site in Pasadena, Texas. pic.twitter.com/YDXuGPMBq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) March 22, 2023

Otro siniestro en Estados Unidos, donde químicos se e ncuentran involucrados

Las autoridades de la localidad del estado de Texas dicen que la avenida Beltway 8 y la Highway 225 en el área, han sido cerradas.

Una persona también ha sido llevada al hospital. El puente del Canal de Navegación de Houston también se encuentra cerrado.

Hasta el momento, el incendio en el sitio químico no ha generado impactos a la comunidad.

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