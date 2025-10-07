El retorno a las aulas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se vio afectado por una serie de amenazas que elevaron el temor entre los estudiantes. Tras reanudar las clases este lunes, diversas escuelas de la institución enfrentaron alertas que perturbaron la tranquilidad inicial, lo cual generó gran preocupación en la comunidad.

Regreso a clases entre amenazas en la UNAM

Una de las situaciones más graves se presentó en la Facultad de Contaduría y Administración, donde surgió una advertencia sobre la posible colocación de una bomba. Esta situación obligó a las autoridades a desalojar el campus para realizar una inspección exhaustiva, aunque finalmente no se encontró ningún artefacto peligroso. Un incidente similar ocurrió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, que también fue desalojada y revisada sin que se encontrara ninguna evidencia de peligro.

Por otro lado, la actividad académica en el CCH Sur se mantiene suspendida tras el homicidio de uno de sus estudiantes, ocurrido el pasado 22 de septiembre. Aunque existe la posibilidad de que las actividades se reanuden la próxima semana, la suspensión temporal refleja el impacto de la tragedia en el plantel.

Planteles que mantienen la inactividad

A pesar de estos incidentes, 39 de los 45 planteles de la UNAM lograron retomar las labores de manera efectiva. Sin embargo, además del CCH Sur, otras instituciones permanecen cerradas. Las facultades de Odontología, Veterinaria, Trabajo Social y Medicina no reanudaron actividades, al igual que la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia.

Ante el panorama de inseguridad y con la intención de asegurar un regreso seguro para toda su comunidad, la UNAM anunció la implementación de nuevas medidas de prevención.

Este anuncio busca mitigar los riesgos y devolver la certeza a los universitarios frente a las recientes amenazas y el lamentable suceso que ha mantenido inactiva a una de sus escuelas. La reanudación de las clases se dará de forma paulatina en las escuelas que faltan, esperando que el próximo lunes la mayoría de los estudiantes puedan volver a sus aulas.