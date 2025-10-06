Desalojan escuelas de la UNAM por amenazas de bomba; alerta en Prepa 6 y FES Iztacala

Este lunes 6 de octubre, tres planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron desalojados ante amenazas de bomba que movilizaron a cuerpos de emergencia.

Las alertas se registraron en la Preparatoria 6, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, donde autoridades decidieron evacuar a la comunidad y suspender las clases.

¿Qué está pasando en la UNAM?

Alrededor de las 12:00 horas, se reportó la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela Nacional Preparatoria número 6 “Antonio Caso”, ubicada en Coyoacán.

Bomberos de la institución educativa acudieron de inmediato para realizar una inspección detallada de las instalaciones, luego de que se encontrara un mensaje sospechoso.

Hasta el momento, no se ha confirmado la localización de ningún objeto que pusiera en peligro a los alumnos. Por lo que todas las actividades académicas y administrativas se reanudaron para el turno vespertino.

🚨 #UNAM: Continúan las amenazas de bombas. Ahora en 2 planteles en el mismo día, en Prepa 6 y rn la Facultaf de Ciencias Políticas y Sociales. ¿En qué momento poner en riesgo la vida de alumnos se volvió un acto a imitar? Abajo los mensajes hallados pic.twitter.com/nITfMcozTE — Ian Ballardo Oviedo (@ballardo_ian) October 6, 2025

Sin embargo, en los últimos días varios planteles han registrado este tipo de alertas, como ocurrió el pasado 24 de septiembre, cuando esta misma preparatoria también recibió una falsa alarma, lo que obligó a que se suspendieran las clases.

FES Iztacala suspende clases por amenazas de bomba

Minutos más tarde, la FES Iztacala también fue evacuada por una posible situación de riesgo, según lo que se informó mediante redes sociales.

En su comunicado, la institución subrayó que el campus central fue desalojado como un medida “exclusivamente preventiva” y que se mantendrá comunicación constante con la comunidad estudiantil.

A esto se suma el desalojo que ocurrió durante las primeras horas de este lunes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde otro mensaje localizado en los baños activó los protocolos de seguridad.

El hecho se registró horas antes de una asamblea entre estudiantes para decidir si realizarían un paro total de actividades en protesta por la inseguridad que atraviesa la Máxima Casa de Estudios, y en solidaridad con la exalumna detenida por autoridades israelíes mientras participaba en la flotilla humanitaria con destino a Gaza.

Facultades y preparatorias de la UNAM retoman clases presenciales

A través de comunicados oficiales, varias facultades y preparatorias informaron sobre el regreso a clases presenciales, luego de que algunas escuelas se fueran a paro tras la inseguridad que se vive al interior de la Máxima Casa de Estudios.

Entre ellas se encuentran: Filosofía y Letras; Economía; Arquitectura; Ingeniería; Música; Derecho, así como las preparatorias 2, 4, 5 y 8 y el CCH Vallejo.

Este lunes, además del regreso a las aulas, las instituciones llevarán a cabo mesas de trabajo con estudiantes para definir estrategias que refuercen la seguridad en cada plantel y atender las necesidades más urgentes.

Pese a esto, la Facultad de Química, la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la FES Zaragoza, continuarán con clases en línea hasta contar con mejoras en protocolos de vigilancia.