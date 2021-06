Falla de energía atora resultados del PREP en Guerrero: IEPC

Guerrero. Autoridades electorales de Guerrero adjudican retraso en el cómputo del PREP a cortes de luz y falta de Internet para conocer resultados de la elección de gobernador, diputaciones y ayuntamientos.

No obstante, rechazan una caída del sistema que ponga en riesgo la certeza de la elección del domingo, pues actas computadas están digitalizadas en el sistema Y el problema radica en la lentitud para enviar la información.

“El tema de la percepción de no cumplimiento nosotros no la compartimos (...) el PREP estaba funcionando adecuadamente (...) no hubo caída del sistema, tuvimos problemas de conectividad, tuvimos problemas, como el caso de Iguala, de la falla de la energía eléctrica y eso hizo lento el traslado de la información que si existe en el sistema, la información está en el sistema, se puede verificar que está en el sistema, pero el tiempo de traslado del centro de acopio al sitio de publicación eso se hizo lento y por eso los resultados que se presentaron no fueron el 100 por ciento” reportó Nazarín Vargas Armenta, presidente del Instituto de Elección y Paticipación Ciudadana de Guerrero.

En conferencia de prensa, los consejeros electorales revelaron que entregaron a los representantes de los partidos, que contendieron en los comicios, el 99 por ciento de los resultados preliminares de la elección a gobernador, diputaciones y ayuntamientos.

El domingo inicia el conteo estatal en Guerrero

Este miércoles iniciará el cómputo distrital y el próximo domingo será el conteo estatal de la elección para gobernador de Guerrero.

El diseño y operación del PREP para los comicios en Guerrero tuvo un costo de casi 38 millones de pesos

