¿No quedaste en tu primera opción de ECOEMS? El 29 de agosto es la fecha clave para ti

La espera terminó y la Gaceta Electrónica con los resultados ECOEMS 2025 ya está aquí, marcando un momento decisivo para miles de estudiantes que buscan un lugar en la Educación Media Superior en el Valle de México. Si al revisar tu folio te topaste con que no fuiste asignado a tu primera opción, respira. No todo está perdido y el proceso, enmarcado en la convocatoria “Mi Derecho, Mi Lugar”, tiene etapas adicionales que debes conocer.

¿No te asignaron tu primera opción? Este es el plan de acción inmediato

Lo primero es entender que un resultado no favorable en la primera instancia no es el final del camino. La convocatoria es muy clara al respecto. Quienes no hayan quedado en la opción de su preferencia deben, primero, mantener la calma y, segundo, marcar la siguiente fecha en su calendario:

Fecha clave: 29 de agosto de 2025

Será en la Gaceta Electrónica de Resultados de ese día donde se publicarán oficialmente los procedimientos detallados y las fechas específicas de atención para los aspirantes en esta situación. No intentes hacer ningún trámite antes, ya que toda la información oficial se concentrará en ese documento.

La “segunda vuelta” de ECOEMS: ¿Cómo postularte a los lugares disponibles?

La UNAM e IPN ofrecerán los lugares que aún tengan disponibles después de la primera ronda de asignación. Presta mucha atención a estas fechas:

Postulación a lugares libres: 21 y 22 de agosto de 2025

A partir de este jueves se abre una ventana crucial. Durante estos dos días, los aspirantes que no fueron asignados, e incluso aquellos que no participaron en la primera etapa de registro, podrán postularse, siempre que haya cupo disponible en los planteles.

¿Quiénes pueden aplicar a esta fase?

Aspirantes que participaron, pero no obtuvieron un lugar asignado.

Estudiantes que, por alguna razón, no se registraron en la primera etapa.

¿Cómo funciona la asignación de lugares en ECOEMS 2025?

Para entender por qué fuiste o no asignado, es útil conocer los criterios. La asignación se realiza únicamente entre aspirantes que cumplen dos requisitos fundamentales:



Certificado de Educación Básica , debe haber sido expedido a más tardar el 16 de julio de 2025. Quienes no lo cumplan aparecerán en el sistema como “SC” (Sin Certificado) .

, debe haber sido expedido a más tardar el 16 de julio de 2025. Quienes no lo cumplan aparecerán en el sistema como . Requerimientos de cada institución, particularmente para la UNAM IPN, se exige un promedio mínimo de 7.0 en secundaria y se considera el número de aciertos del examen.

¡Tómalo en cuenta! Si un aspirante seleccionó opciones de alta demanda en la UNAM o el IPN y no alcanzó el puntaje, el sistema buscará asignarlo en alguna de las opciones de acceso directo (sin examen) que haya registrado. Si no registró ninguna, se le ofrecerá alguna con lugares disponibles.