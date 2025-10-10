El caso de Itzel Díaz González, joven de 23 años desaparecida en el municipio de Ozumba, Estado de México (Edomex), y hallada sin vida dos días después, enfureció a los habitantes de la zona, quienes realizaron destrozos en el palacio municipal tras darse a conocer la noticia.

Habitantes de #Ozumba, en el #Edomex, realizaron destrozos en el palacio municipal, luego de que fuera hallada sin vida Itzel de 23 años de edad, quien fue reportada como desaparecida el pasado martes.



También causaron destrozos en la casa del alcalde.https://t.co/K4gDIH5qj2 pic.twitter.com/LPR3PmAzsQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

La joven se reunió con un hombre el 7 de octubre pasado para ir a cenar. Las horas pasaron y ella no regresó a su casa, donde la esperaba su familia en la colonia Barrio de Santiago. Este jueves, el Ayuntamiento confirmó el hallazgo sin vida de la joven Itzel.

Este día el enojo por la situación del hallazgo son vida de la joven escaló que incluso la enardecida muchedumbre también causó destrozos en la casa de Ricardo Valencia Valencia, alcalde de Ozumba,

Encuentran sin vida a Itzel Díaz González en una casa

El cuerpo de Itzel fue hallado en una cisterna de una casa en el municipio de Tepetlixpa. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) catearon un domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer.

Las autoridades detuvieron a un hombre llamado José “N”, como presunto implicado en el caso, mientras tanto, las investigaciones para esclarecer los hechos continúan.

“El Ayuntamiento de Ozumba, junto con nuestro presidente municipal C. Ricardo Valencia Valencia, lamentamos profundamente informar que la joven Itzel Díaz González ha sido localizada sin vida en el municipio de Tepetlixpa”, informó en Facebook la autoridad municipal.

Destituyen a comisario de Seguridad Pública tras caso de Itzel Díaz González

El presidente municipal de Ozumba, Ricardo Valencia Valencia, informó que luego de darse a conocer la desaparición y localización sin vida de la joven, fue removido de su cargo a Heriberto de la Rosa, director de Seguridad Pública.

“Queremos informar que hasta el día de hoy y todavía en estos momentos seguimos en contacto, seguimos apoyando a la familia de Itzel, lamentablemente fue un hecho extraordinario lo que sucedió, sin embargo, al día de hoy seguimos apoyando”, expresó.