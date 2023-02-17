Encuentran un fragmento del meteorito que impactó en Francia

Un evento astronómico maravilló a los aficionados por el espacio esta semana, pues el pasado lunes detectaron un asteroide de aproximadamente un metro de ancho momentos antes de que impactara sobre la atmósfera de la Tierra, algo que fue visible en distintas partes de Europa hasta que se convirtió en meteorito.

Tras chocar contra la capa terrestre, el proyectil se desintegró y sus restos quedaron varados por distintas partes de la región, por lo que apenas dos días después de que se registrara el impacto, un grupo de estudiantes compartieron el descubrimiento de un pequeño fragmento que integraba el asteroide de nombre Sar2667.

Fue en la localidad de Saint-Pierre Le-Verger, muy cerca de Dieppe, al norte de Francia, donde miembros del programa Fripon/Vigie-ciel viajaron para intentar localizar algunos restos del meteorito, algo que finalmente consiguió una de las estudiantes, quien compartió el descubrimiento y remitieron el fragmento a distintos análisis.

Encuentran fragmento del meteorito Sar2667 que impactó en Francia|TW/@VigieCiel

Así lo confirmó la Sociedad Astronómica de Francia (SAF) a través de un comunicado, quienes también concluyeron que el residuo era parte del asteroide Sar2667, por lo que se trata de la primera pieza encontrada del objeto espacial que impactó a la Tierra este 2023, la única hasta el momento.

Cabe recordar que el meteorito fue grabado por distintas cámaras de seguridad en las que se puede observar cómo baja a toda velocidad, como un destello azulado, hasta que impacta con la atmósfera terrestre. En este momento el cielo se iluminó y presumió por unos instantes el color rojo de la explosión.

Video del meteorito Sar2667 que impactó en la atmósfera de la Tierra:

Sorprendéntemente, quien notificó la presencia del asteroide fue un astrónomo aficionado de Hungría, quien lo visualizó con anticipación y advirtió a la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), por lo que siguió el recorrido del objeto procedente del cinturón de asteroides del sistema solar interior.

🇫🇷 #Francia | Un #asteroide deslumbrante hace su entrada a la atmósfera terrestre. ☄️



¡Correcto! El asteroide #Sar2667 visitó la tierra y nos dejó impactantes imágenes de su ingreso. Pero ¿Por qué dejó un gran destello en su paso?.

• Hilo científico... 🧵👇 pic.twitter.com/fqzalr5njV — Divulgación Científica. 🇪🇨 (@Sargox) February 13, 2023

¿Cuál es la diferencia entre meteorito y asteroide?

De acuerdo con la NASA, un asteroide es un pequeño objeto rocoso que orbita alrededor del Sol; mientras que un meteoroide es lo que le sucede a una pequeña parte del asteroide o cometa cuando se desprende de ella. Se convierte en meteoro cuando arde al entrar en la atmósfera terrestre y empieza a crear un haz de luz en el cielo. Finalmente meteorito es la pieza rocosa que sobrevive y llega a la superficie de la Tierra.