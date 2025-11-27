¿Cuándo es el Cyber Monday 2025 en México? Todo lo que necesitas saber de la temporada de descuentos; tips para comprar

El Cyber Monday 2025, es una de las temporadas de descuentos digitales más esperadas por lo mexicanos, que aprovechan la fecha para realizar las compras navideñas, pero ¿cuándo inician las ofertas?

Esta temporada se convierte en la última oportunidad del año para conseguir descuentos en tecnología, gadgets y productos online en México.

¿Cuándo es el Cyber Monday 2025? Fecha oficial en México

¡Márcalo en el calendario! El Cyber Monday 2025 en México se llevará a cabo el próximo lunes 1 de diciembre , justo dos días después del Black Friday, el cual se realzará el 28 de noviembre.

Este año, las categorías con mayores descuentos serán las de tecnología, hogar, moda, juguetes y belleza. Además, algunas aerolíneas ofrecerán ofertas en la compra de vuelos.

Consejos para aprovechar el Cyber Monday 2025 en México

¡A preparar la cartera! Si estás pensando adelantar tus compras navideñas o simplemente quieres adquirir algún producto, te compartimos algunos consejos para aprovechar el Cyber Monday 2025 en México.



Planea tus compras con anticipación: Haz una lista de las cosas que necesitas o quieres comprar.

Establece un presupuestos; te ayudará a tener más orden al momento de adquirir un producto o servicio.

Compara precios y ofertas entre varias tiendas; te ayudará a darte una idea de los descuentos que manejan las distintas tiendas.

Aprovecha los cupones o promociones adicionales, así como las opciones de envíos gratuitos que muchas tiendas ofrecen en esta temporada de descuentos.

Tips para evitar fraudes en el Cyber Monday 2025

Las compras en línea se han convertido en una de las actividades favoritas de las y los mexicanos; sin embargo, es importante estar atentos a las señales para evitar ser víctima de fraude en internet; te compartimos algunos tips.



Desconfía de las ofertas demasiado buenas o descuentos que parezcan irreales.

Verifica que las páginas de internet sean seguras; revisa la URL, así como errores de ortografía.

sean seguras; revisa la URL, así como errores de ortografía. Mantén actualizado tu antivirus para evitar el acceso de malware y smkimming.

Recuerda NO conectarte en redes de Wi-Fi públicas

Por otro lado, se recomienda utilizar métodos de pago seguros. Además se le recuerda a los usuarios NO compartir datos personales o bancarios en plataformas dudosas.