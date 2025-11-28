A la baja por Día de Acción de Gracias en EU: Bolsa Mexicana cotiza con pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street terminaron el Día de Acción de Gracias con cambios importantes en sus cotizaciones; te compartimos el valor del dólar y peso mexicano para este jueves 27 de noviembre 2025.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana de Valores este jueves?

Luego de tres jornadas consecutivas al alza, la Bolsa Mexicana regresó a terreno negativo este jueves. El índice accionario, S&P/BMV IPC cayó 0.87% para cerrar en 62,694.73 puntos; que representa una baja de 547.98 unidades, en una sesión de bajo volumen por el feriado en EU.

La falta de liquidez desde Wall Street dejó a los mercados locales sin referencia clara, mientras que el peso mexicano operó prácticamente estable, cotizando en 18.34 por dólar, con una ligera pérdida del 0.01%.

¿Cambios en Wall Street por el Día de Acción de Gracias 2025?

Los principales índices de Wall Street se dieron un descanso este jueves 27 de noviembre 2025 debido al feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, por lo que los mercados e instituciones financieras NO abrieron sus puertas.

Se espera que el día de mañana, la bolsa estadounidense opere con normalidad.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 27 de noviembre 2025?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 27 de noviembre 2025, en $17.00 pesos la compra y en $19.20 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

El dólar en Tijuana cerró la jornada en $18.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo al lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿A cuánto está el dólar en México?|FIA

Valor del Bitcoin hoy 27 de noviembre 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de 26 de noviembre de 2025, se ubica en 91 mil 544 dólares por unidad, registrando un aumento del 1.14% en comparación con su último cierre.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 679 mil 620 pesos por unidad.

¿Cómo está el Bitcoin hoy 27 de noviembre 2025?|GOOGLE

Precio del petróleo hoy 27 de noviembre 2025

El precio del petróleo subieron este jueves, mientras los participantes del mercado evaluaban la probabilidad de que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania culminen en un acuerdo, con un volumen de operaciones reducido debido al feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

