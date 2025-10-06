El diario The New York Times publicó en su primera plana del sábado 4 de octubre un reportaje que revela los lujos, viajes y propiedades millonarias de prominentes funcionarios del partido Morena.

La investigación señala que estas riquezas contrastan con los discursos del partido, que se presenta como defensor de los pobres, pero en la práctica hacen de todo menos ser austeros.

Funcionarios morenistas con patrimonios millonarios: el caso de Adán Augusto

Entre los funcionarios exhibidos, el reportaje destaca a Adán Augusto López Hernández, senador y exsecretario de Gobernación, quien reconoció haber recibido más de cuatro millones de dólares entre 2023 y 2024 por trabajos e ingresos privados.

El diario también documenta los casos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y secretario de Organización de Morena, cuyas vacaciones en Tokio y estilo de vida destaparon una verdad incómoda.

Asimismo, el senador Gerardo Fernández Noroña pasó de no tener recursos a poseer autos de lujo y una casa valuada en 650 mil dólares, equivalentes a 12 millones de pesos, generando cuestionamientos sobre su enriquecimiento y uso de influencia política.

“No solamente es la riqueza personal de los funcionarios, sino también la de su círculo cercano. Hemos visto como familiares, amigos y aliados políticos se han beneficiado de esta influencia para aumentar su patrimonio” señaló Leonardo Núñez, de la organización Mexicanos contra la Corrupción.

“Primero los pobres”: Críticas y percepción pública

El reportaje y los expertos coinciden en que los discursos de “por el bien de todos, primero los pobres” y de combate a la corrupción han sido utilizados como bandera política, pero en la práctica no lo llevan a cabo.

Aunque estos morenistas y su círculo cercano aumentan su riqueza, los principios que promovió su líder parecen haberse olvidado, incluso por su propio hijo.

No es la primera vez que medios internacionales exponen la falta de congruencia de algunos líderes políticos, y probablemente no será la última publicación en la que se den a conocer más incongruencias de los líderes morenistas.