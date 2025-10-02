“La Barredora”, uno de los grupos criminales más temidos de Tabasco, volvió a dar señales de vida. “Aquí seguimos y no nos vamos”. Pese a la captura de la mayoría de sus líderes, la organización mantiene operaciones bajo el mando de Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada” o “El Chichirria”.

“El Prada” al frente de “La Barredora”

El grupo criminal creado por el exsecretario de seguridad de Adán Augusto López se ha mermado debido a la aprehensión de la mayoría de sus líderes, pero hay uno que sigue al frente, Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada” o “El Chichirria”.

“El es el que está ahorita a cargo de La Barredora, todo lo que está sucediendo, es él el que está, digamos, el que quedó en lugar de Hernán”, dijo Rodulfo, periodista de Tabasco.

De acuerdo con documentos oficiales, “El Prada” era el jefe de sicarios y se le atribuye la autoría del nombre, “La Barredora”.

Se asegura que más que un jefe, “El Prada” siempre vio a Hernán Bermúdez como un rival. “Creo que este personaje considera que él tiene parte del control de la organización y no le hace caso a Hernán, por eso viene el rompimiento”, dijo Rodulfo, periodista de Tabasco.

De acuerdo con la declaración del testigo colaborador de siglas C.T.D.R, Hernán Bermúdez Requena, colocó seis hombres clave para controlar todo tipo de delitos de la entidad. El único de los líderes más importantes que sigue libre es “El Prada”.

“La Barredora” y el gobierno de Adán Augusto marcan un antes y un después para Tabasco

Para los Tabasqueños, hay un antes y un después del gobierno de Adán Augusto López y Hernán Bermúdez Requena, y ahora lo único que quieren es recobrar su tranquilidad.

Mientras, Adán Augusto, el líder de Morena en el Senado, se mantiene sin reducir cuentas, multiplicando su fortuna y viendo su deporte favorito.

“La Barredora y el gobierno de Adán Augusto sí marcaron para siempre al estado en el tema de seguridad”, dijo Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.