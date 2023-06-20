Gabriel Boric le escribe a Taylor Swift para que sume a Chile a su gira ‘The Eras Tour’
¿Prioridades de una nación? El presidente de Chile, Gabriel Boric, reveló que le escribió a Taylor Swift para pedirle sume a Chile a su gira por Latinoamérica.
Gabriel Boric, conocido por ser el presidente más joven del mundo, informó que hace poco le escribió a Taylor Swift para solicitarle sume a Chile en su gira por Latinoamérica 'The Eras Tour', ¿qué le dijo?
No hace mucho, el presidente de Chile inauguró un canal de comunicación a través de internet. Se trata de 'En Línea', un espacio dedicado a responder cuestionamientos sobre el país. En una nueva emisión, Gabriel Boric aprovechó la oportunidad para responder una de las dudas, según expresó, "más frecuentes" de la ciudadanía.
“Una pregunta que surge mucho es: ¿Qué pasa con Taylor Swift?”, dijo el mandatario, para posteriormente informar que se había intentado comunicar con la artista de 33 años hace poco: "vamos a ver si me responde, para que en algún momento nos incluya dentro de la gira Latinoamericana”, siguió expresando.
Finalmente, el presidente de Chile aseguró que "algún momento (Taylor) escuchará a las swifties chilenas y no me cabe ninguna duda que va a venir a Chile. Ojalá, espero, durante los próximos tres años”.
¿Gabriel Boric es fan de Taylor Swift?
Esta no sería la primera vez que el presidente de Chile le escribiría a la cantante de 33 años, ya que no hace mucho, Boric, defendió a Taylor Swift en medio de la polémica que sostenía con el británico Damon Albarn.
En aquel entonces, el líder de la banda Blur y confundador de Gorillaz, acusó a la artista de no escribir sus propias canciones, situación que indignó por completo a Swift, quien negó completamente los hechos.
De inmediato el pleito escaló a tal nivel que incluso algunos líderes de nación, como Gabriel Boric, enviaron su apoyó a la cantante. A través de su cuenta de Twitter, el presidente electo de Chile, mostró su respaldo a la estrella estadunidense:
Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que sabenque escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes enserio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamarla atención.
¿Cuáles son los países de Latinoamérica que visitará Taylor Swift con 'The Eras Tour'?
'The Eras Tour' ha marcado el inicio de un suceso sin precedentes en la carrera de Taylor Swift, ya que será la primera vez que, la artista de 33 años, visite Latinoamérica. Los tres países afortunados son:
- México - Foro Sol, CDMX: 24 de agosto de 2023
- México - Foro Sol, CDMX: 25 de agosto de 2023
- México - Foro Sol, CDMX: 26 de agosto de 2023
- México - Foro Sol, CDMX: 27 de agosto de 2023
- Argentina - Estadio River Plate, Buenos Aires: 9 de noviembre de 2023
- Argentina - Estadio River Plate, Buenos Aires: 10 de noviembre de 2023
- Brasil - Estadio Nilton Santos - Engenhao, Río de Janeiro: 18 de noviembre de 2023
- Brasil - Estadio Nilton Santos - Engenhao, Río de Janeiro: 19 de noviembre de 2023
- Brasil - Allianz Parque, Sao Paulo: 24 de noviembre de 2023
- Brasil - Allianz Parque, Sao Paulo: 25 de noviembre de 2023
- Brasil - Allianz Parque, Sao Paulo: 26 de noviembre de 2023
Really thrilled to tell you this!! Mexico, Argentina and Brazil: We are bringing The Eras Tour to you this year! Sweet angel princess @SabrinaAnnLynn will be joining us on all of the shows! Visit https://t.co/sWLDCJoj1P for more information on your registrations, pre-sales and… pic.twitter.com/yraYdo1Q26— Taylor Swift (@taylorswift13) June 2, 2023