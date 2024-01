VIDEO: Golpean a periodista luego de que conductor ebrio chocara sus autos estacionados

La periodista Yadith Valdez fue agredida por un grupo de personas luego de que un conductor ebrio chocara contra dos de sus vehículos estacionados en la calle en el centro de la ciudad de Monterrey; tras el impacto dos mujeres golpearon a la propietaria de los vehículos.

Y es que, un hombre que se encontraba manejando en presunto estado de ebriedad originó la destrucción de 2 autos estacionados en la vía pública.

La afectada Yadith Valdez, reportó todo lo sucedido mediante videos en sus redes sociales en donde se puede ver como un vehículo audi en color negro, transitaba en alta velocidad arrollando 2 carros y ocasionándoles graves daños en la vía pública.

La afectada narra lo ocurrido y denuncia la agresión en su contra:

“Ya se van a llevar los carros cuando ni siquiera llegó la aseguradora y esperemos que se haga alguien responsable de los daños, insisto tránsito de monterrey no me va a dar oportunidad de hablarle a mi aseguradora porque este vehículo quedó completamente prensado no se puede abrir”, relata.

El hombre identificado como “Juan Chapa” tumbó parquímetros y señalamientos durante el aparatoso accidente.

Al ver el hecho, la afectada preguntó a dos mujeres que trabajaban en bares cerca del choque sucedido, la identidad de la persona que arrolló sus vehículos y estás respondieron agrediéndola a ella y a su mamá con golpes y faltas de respeto todo por defender al culpable, las mujeres no fueron detenidas por la agresión y optaron por retirarse al ver llegar autoridades de la policía ministerial.

Por ello, Yadith Valdéz pidió a las autoridades ser atendida luego de la agresión que sufrió por las 2 mujeres y la respuesta de estas fue que la víctima era la persona que causó el accidente ya que se encontraba con golpes y tenían que atenderlo de inmediato, dejando a la verdadera afectada a un lado.

“Esta persona que se niega a dar su rostro como se encuentra en estas condiciones que la prioridad es atenderlo a él cuando a mi también se me agredió y nadie me pudo dar atención a mi, en su momento ninguna autoridad detuvo a estas dos mujeres, chequen las condiciones en las que está esta persona que se niega a identificarse menos conmigo y de otras mujeres que llegaron a estarlo cuidando y de que no le tomaran sus datos...”, agregó.

Durante su video, la periodista destacó la ineptitud de la policía de Monterrey y demás autoridades que arribaron al lugar, resaltando la tardanza de los mismos para resolver el caso y la debida atención a ella que era la verdadera afectada.

“A ver cómo le voy a hacer usted autoridad, cómo le voy a hacer para poder reclamar los daños si no tengo datos del conductor y contra quien lo voy a hacer si no tengo el dato del conductor, a ver. Y luego y si trabaja en la Fiscalía es el problema y a usted quien le informa, trabaja en la Fiscalía, los mismos están bien informados que yo soy ciudadana señor, antes de ser servidora y soy afectada porque defienden tanto al conductor ebrio”, cuestionó Yadith ante el agravio.