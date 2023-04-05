Perro doméstico mordió a ganso y murió por gripe aviar en Canadá

Un perro doméstico que mordió a un ganso salvaje murió debido a que enfermó de la gripe aviar en una comunidad en Canadá. La Agencia de Inspección de Alimentos y la Agencia de Salud Pública de dicho país emitieron un comunicado para informar que el pasado 1 de abril de 2023, un can en la comunidad de Oshawa, en Ontario, dio positivo a una prueba de H5N1, es decir, la gripe aviar.

La mascota resultó infectada del patógeno luego de haber mordido a un ganso salvaje, tras lo cual desarrolló síntomas respiratorios y murió. Especialistas realizaron una necropsia al cadáver del perro doméstico. Además, aún están pendientes algunas pruebas. De acuerdo con las autoridades, este es el único caso de este tipo en Canadá.

#CFIA lab confirms a dog in Ontario tests positive for avian influenza.The risk to the public remains low.



Take proactive measures to keep your pet healthy.https://t.co/JOKmM1Gwzm#AvianFlu #AI #HPAI — Canadian Food Inspection Agency (@InspectionCan) April 4, 2023

Las agencias canadienses aseguraron que el riesgo para el público en general de contraer gripe aviar es bajo y la evidencia científica sugiere que una persona tiene riesgo menor de contraer dicha enfermedad respiratoria a través de una mascota.

Entre las recomendaciones para evitar estos casos, el gobierno canadiense pidió que las personas no alimenten a las mascotas con carne cruda de aves, ni permitir que jueguen con cadáveres de aves salvajes.

¿Qué es la gripe aviar?

La gripe aviar o influenza aviar H5N1 es un virus de influenza que causa una enfermedad altamente infecciosa y grave en aves. Los casos de personas que contraen este patógeno pueden ocurrir de forma ocasional, pero es difícil contagiar este virus entre humanos, asegura la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El mismo organismo agregó que cuando las personas se infectan de gripe aviar, la tasa de mortalidad es de hasta 60%.

The panel will advise on the development of a long-term global plan of action to avert outbreaks of diseases like H5N1 avian influenza; MERS; #Ebola; #Zika, &, possibly, #COVID19. Three quarters of all emerging infectious diseases originate in animals.



👉https://t.co/A2K7ocGxsP pic.twitter.com/IZlqNGFdtG — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 20, 2021

¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar?

Los síntomas de la gripe aviar en los animales, de acuerdo con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), pueden ser:



Muerte repentina.

Cabeza inflamada.

Ojos llorosos y cerrados.

Mientras que los síntomas en humanos están incluidos:



Fiebre.

Dolor muscular.

Dolor de cabeza.

Tos o falta de aliento.

Diarrea.

Malestar general.

Dolor de estómago.

Dolor en el pecho.

Sangrado nasal y de encías.

Conjuntivitis.

"#H5N1 has spread widely in wild birds and poultry for 25 years, but the recent spillover to mammals needs to be monitored closely.

For the moment, WHO assesses the risk to humans as low."-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 8, 2023

El NHS británico apunta que en las personas, los síntomas de la gripe aviar aparecen de tres a cinco días después de la infección. En caso de reportar estos signos, es posible desarrollar complicaciones más graves como neumonía y síndrome de dificultad respiratoria aguda.

La OMS recuerda que aunque la influenza aviar tiene una alta tasa de mortalidad, el contagio de persona a persona es inusual, además que no hay evidencia de que este virus sea transmitido a través de comida que haya sido adecuadamente preparada.

