La “Carretera de la Muerte": Madres Buscadoras de Sonora localizan más restos en Hermosillo

El suelo de Sonora sigue entregando restos de desaparecidos. Este sábado 11 de abril, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora confirmó que, tras seguir pistas ciudadanas, localizaron más osamentas en la zona de la Carretera 26.

Este tramo, específicamente en el kilómetro 41 de Hermosillo, se ha vuelto un escenario recurrente de hallazgos donde se esconden historias de cientos de personas que fueron depositadas ahí de forma clandestina.

Madres Buscadoras de Sonora encuentran restos en la carretera de la Muerte

La Carretera 26 en Hermosillo se ha vuelto uno de los lugares más concurridos por las Madres Bucadoras debido a la cantidad de restos que se encuentran en este lugar y ahora le llaman "la carretera de la muerte".

Ceci Patricia Flores, líder del colectivo, señaló que la frecuencia con la que aparecen restos en este punto es alarmante. Tan solo en este último operativo, los hallazgos consistieron en osamentas que ya presentan un avanzado estado de degradación.

El grupo agradeció a las personas que, venciendo el miedo, realizan llamadas anónimas para dar ubicaciones exactas, permitiendo que la búsqueda sea más efectiva.

El valor de las llamadas anónimas para las Madres Buscadoras de Sonora

La labor de las madres depende, además de su esfuerzo y su lucha, de las llamadas anónimas que hace la gente. Muchos de los hallazgos son posibles ya que personas deciden romper el silencio y realizar llamadas anónimas para indicar los puntos exactos de las fosas clandestinas.

Para el colectivo, cada aviso es una oportunidad de "traer paz" a una familia que vive en la incertidumbre, por lo que agradecieron públicamente a quienes pierden el miedo y colaboran con la causa.

Una semana de rastreos para colectivos de búsqueda en todo Sonora

Este hallazgo en Hermosillo se suma a las jornadas de búsqueda de otros colectivos. Apenas el pasado 7 de abril, el grupo de Guerreras Buscadoras de Guaymas y Empalme localizó otra fosa clandestina en el Ejido Felipe Ángeles.

En ese operativo, además de osamentas, se recuperaron objetos clave para la identificación, como una playera negra marca Amazon, una chamarra beige con peluche y ropa deportiva, prendas que ahora sirven como guía para quienes buscan a un pariente.

La unión de los grupos de búsqueda frente al mismo sentimiento de pérdida

Pese a que los hallazgos ocurren en distintos puntos como Hermosillo, Guaymas o Nogales, los colectivos trabajan bajo un mismo frente.

Para ellas, el objetivo sigue siendo el mismo: que cada resto localizado sea un paso más cerca de cerrar un ciclo de dolor que ha marcado profundamente al estado de Sonora.