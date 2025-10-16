¿Una trampa para los mexicanos? La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)advirtió que la reforma a la Ley Amparo provocará un daño irreversible a la economía de México.

Aseguraron que las reformas aprobadas no sólo afectarán a las grandes empresas, ya que las PyMES también se verán sumamente afectadas.

“El sector empresarial no busca privilegios, lo que exigimos es igualdad ante la ley (...) Hay incertidumbre en las reglas y equilibro en los poderes públicos”, explicó Juan José Sierra, presidente de la Coparmex.

Reforma a la Ley Amparo dejará a las PYMES sin defensa ante embargos y bloqueos

Juan José Sierra, el presidente de Coparmex, aseguró que estas reformas dejarán sin protección a los pequeños y medianos empresarios, arrebatándoles los medios para defenderse de las arbitrariedades del Gobierno de México.

Explicó que las PYMES podrían enfrentarse a embargos, cancelaciones de sellos digitales, e incluso, bloqueos de cuentas, antes de que un juez resuelva si la autoridad actuó conforme al derecho.

Además, la reforma a la Ley Amparo podría afectar gravemente a los comerciantes, y más en un contexto en el que la economía de México sigue sin crecer.

“Las decisiones de política pública que se tomen en nuestro país sean a favor de la inversión, del desarrollo económico que tanto necesitamos, en una realidad económica de crecimiento cero para este año”, afirmó Juan José Sierra, presidente de la Coparmex.

La reforma que “mata” al amparo: ¿Un cheque en blanco para los abusos del poder?

Ley Amparo: ¿Revisión del T-MEC en 2026 está en riesgo?

La reforma a la Ley Amparo, únicamente viene a sumarse a una lista de agravios en contra de los ciudadanos. Advirtió que se pondrá en riesgo la inversión del T-MEC, la cual está programada para el próximo año 2026.

“Lo vivimos con el Infonavit, lo vivimos con la Reforma Judicial, lo dijimos siendo observadores en un modelo fallido de la reforma judicial (...) La utilización del Poder Judicial con el uso de tómbolas, con el uso de acordeones y la movilización política”, explicó el presidente de la Coparmex durante una conferencia de prensa.

¿De qué trata la reforma a la Ley Amparo?

La reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo limitar el alcance del juicio de amparo, una herramienta legal utilizada por los ciudadanos para defenderse de los abusos de poder y de normas consideradas inconstitucionales.